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綠茵幼稚園兩分校停辦　家長上月底起陸續收通知批太遲 (16:06)

綠茵英文國際幼稚園兩間分別位於浪澄灣及東涌的分校將7月31日起停辦。東涌分校今日（8日）下午有不少家長在門外接送子女，有家長稱學校「臨急臨忙」通知，令家長頻撲覓新校，認為提前通知會更理想，「依家好多好嘅學校收曬生」。

綜合多名家長說法，東涌分校上月底起陸續致電家長通知停運消息，及後派發紙本通告指，學校近年面前收生不足及營運困難而決定停運，亦提供東涌及青衣區的幼稚園資訊，以便家長選校。而位於浪澄灣的分校昨發通告稱，因出生率下跌、營運成本上漲等，分校7月尾將停辦。

廖太的兒子就讀東涌分校的學前班，原打算原校直升低班。她認為學校臨急臨忙才通知，令家長要頻撲找學校，認為校方可再提前公布，好讓家長有更多學校選擇。本身住在鄰近學校的她指，暫擬轉讀青衣區幼稚園，日後亦會搬到該區住方便小孩上學。

有不願具名的低班家長表示，突然要另覓新校多少受影響，稱現時很多幼稚園的上午班學額已滿，而同區亦較少學校具備廣東話、英文及普通話語境，暫未能在區內覓得心儀學校，稱很大機會要跨區轉校，擔心日後車程太遠，又稱學校本身質素不錯，對其停運感可惜。

張小姐的女兒上月就讀該校的學前班，她稱「如果7月不做，你4月一定知有啲野，若當時話我知就不報讀」，又稱女兒近期才剛適應學校環境不再哭鬧，擔心到新校會感不開心。她透露，目前已報讀同區國際幼兒園，將於明年8月入學。

另外，「心怡天地國際幼兒園暨幼稚園」昨在社交網站表示，接獲大量學前班至高班的九月入學查詢，亦指理解家長對於綠茵東涌分校近期宣布停辦後的擔憂和疑慮，將安排家長參觀屯門分校及進行面試。

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