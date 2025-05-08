何永賢訪「共築・創業家」韓式小食店 以《水餃皇后》勉勵創辦人用心經營 (14:40)

何表示，本周與立法會房屋事務委員會主席吳秋北、委員劉國勳 ；工聯會議員梁子穎及北區議員胡景鵬和宋冰冰，一起到粉嶺皇后山邨，探訪「共築．創業家」計劃下的「姐姐小食」。

何指「姐姐小食」是韓式餐廳，由年糕香腸、炸雞、韓式拌飯或湯飯，到人蔘雞湯，都可以以相宜的價錢享用，受到街坊和鄰近學校學生的歡迎，也有不少外賣訂單。在各項籌備工作和試業準備之後，今年1正式開業，營業額一直上升。而房委會早前總結成績時，「姐姐小食」獲嘉許為「最具潛力商戶」，可謂第一批優異生。

何提及現場見創辦人Cherry在店裡忙前忙後，他們看到她的辛勤，也看到Cherry將創業夢想一步一步實踐出來的喜悅，所以即使創業比打工辛苦很多，Cherry亦毫不猶豫地表示，重新選擇一次也會創業。

何並指近日看了電影《水餃皇后》，見到臧健和女士當年以木頭車買水餃，最終創下一番大事業，她也以此鼓勵Cherry用心經營，一定會有收穫。一眾議員既關心了Cherry創業的心路歷程，也與其分享如何進一步做大做強。

她引述Cherry表示很開心能參加「共築・創業家」計劃，因計劃讓她在無租金壓力下創業，可以更放膽、更完整地將資源用於實現自己的創業構思，再因應市場進行調整。現時踏入計劃「2.0」階段，房委會會提供3年階梯式租金優惠，整體租金將低於市場水平，讓創業青年能靈活地調配資金，投入業務拓展，並逐步適應市場租金水平，Cherry也希望作更長遠規劃，未來見到餐廳進一步發展。