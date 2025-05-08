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南丫海難死因庭｜遇難者家屬稱船上救生圈被鎖　 港燈職員致電報警後才解鎖 (14:53)

2012年南丫海難39死，死因研訊今（8日）踏入第三日。遇難者家屬趙炳全出庭作供，一度哽咽落淚，需休庭休息。趙稱撞船後曾尋找救生圈，無奈救生圈一度被鎖上，要港燈職員取鑰匙解鎖。趙炳全跌入水面後，曾用雙手抓緊一男一女的救生圈，最終一同獲救上岸。趙的胞姊一直下落不明，直至事發翌日船底發現女屍，證實胞姊罹難。死因研訊主任表示，趙英勇協助陌生人，將海難傷亡人數盡量減低，代表死因庭和全港市民致謝。

趙炳全（現63歲）任職報館編輯，今早上證人台作供。趙的胞弟任職港燈，當晚一行7人參與港燈國慶船河活動，包括趙、趙的妻子、當時兩歲的女兒、友人一家三口，以及趙的胞姊。各人下午登上「南丫四號」前往南丫島發電廠，其間在上層露天甲板休息，留意到船尾配備救生圈，惟船員沒有講解如何用救生圈。

當晚7時，趙和親友吃完自助餐再登船，乘客陸續上船找位置觀賞煙花。趙的胞姊擔心暈船浪，遂在岸邊等候，較遲上船。趙稱晚上8時起航後，上層甲板突然熄燈，無人告知原因。趙的女兒說「爸爸我哋出返去出邊甲板，好黑好驚」，各人遂到露天甲板位置。

不久遠處一艘雙體船從左方駛近「南丫四號」，兩船相隔200至300米，後得知該船是「海泰號」。趙說「無諗到佢撞埋嚟，諗住會駛開或避開我哋」，不久海泰號衝過來，趙被撞至船身左方，手上物品跌在地下。趙向妻子表示右手疼痛，其後船身漆黑一片，他「覺得不妙」去取救生圈，奈何救生圈已被鎖上。港燈職員致電報警後解鎖分發救生圈，趙將救生圈遞予太太、友人及胞姊。船隻傾側後，趙從甲板墮入海底，其間抓著一個救生圈，有感「我太太同個女，可能已經死咗」。

趙在水中飄浮遇上一對夫婦，協助女方套上救生圈，並將男方的頭部放入自己的救生圈，避免男子遇溺。不久，姊妹船「南丫二號」乘客將繩索拋到海面，趙雙手拉著兩夫婦的救生圈，不敢鬆手。有人將他拉上岸，他知悉妻女和友人一家獲救，「奈何見唔到我家姐」。趙曾致電胞弟，問胞姊「點解會唔見咗」。直至翌日，「南丫四號」打撈到一具女屍，「嗰個就係我家姐」。

趙完成主問作供後，死因研訊主任指趙跌入大海後臨危不亂，協助陌生人獲救，形容其行為英勇。聆訊明（9日）續。

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