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羅淑佩：歡迎任何類型旅客訪港　首要目標提升旅客在港體驗 (14:18)

文化體育及旅遊局長羅淑佩接受《彭博》訪問時表示，香港在今年首季錄得逾1200萬訪港旅客人次，短途及長途旅客增幅均有雙位數，反映海外旅客正回歸。對於新冠疫情後旅客模式改變，消費金額減少，不過夜旅客增多，羅淑佩稱旅客現時追求更深入的本地體驗，不再只是來港購買奢侈品，而是希望購買有特色、其他地方找不到的產品。她強調歡迎任何類型的旅客，相信他們可為香港帶來「人氣」。

羅淑佩又說，剛過去的內地五一黃金周假期間，有900多團內地旅行團來港，很多在港過夜，而過夜旅客平均留港3.2日，政府會想盡方法推出更多新景點等，吸引旅客來港及逗留更長時間，在鞏固傳統市場同時開拓新市場。她續說，現時的首要目標包括為旅客帶來最好的體驗，希望可吸引他們一訪再訪，又稱香港服務業有時為了追求效率而忽略更好的服務，不過業界現時已逐漸明白旅客要追求良好體驗。

羅淑佩亦提到，啟德體育園陸續將舉行大型演唱會及體育活動，相信可吸引旅客繼續來港，又透露之後會有備受期待的歌手來港開騷，不過由於主辦單位尚未公布，當局未能公開。被問到如何與鄰近城市競爭，吸引國際歌手來港演出，羅淑佩說，每個城市都有其吸引之處，認為以往香港未能舉辦規模較大的演唱會，是由於未有大型場地。至於會否出錢吸引歌手，她說，政府針對大型活動有不同資助，有關申請程序透明。

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