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內地女子以假學歷入讀港大碩士課程　判囚240日 (11:58)

28歲內地女子涉透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，獲港大碩士課程取錄，又管有虛假的港大畢業證書，她早前承認「以欺詐手法取得服務」及「管有虛假文書」罪，案件今（8日）在沙田裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭紀航指出，被告以偽造證書報讀港大後仍沒「收手」，進一步管有虛假畢業證書，批評她「一直貫徹不誠實的行為」，判監240天。

被告李思萱(28歲)原被控「以欺詐手法取得服務」、「管有虛假文書」以及「為取得入境證而作出虛假陳述」罪，她早前承認前兩項控罪，「為取得入境證而作出虛假陳述」罪獲撤。

鄭官在上次聆訊關注，被告的行為有否令他人失去入讀港大的機會。控方今表示，入境處向港大查詢後，發現涉案課程共有95個學額，而被告入學當年，課程收生不足，共收取93名學生。鄭官聞言後說，即被告的入讀沒令他人受影響。

辯方資深大律師許紹鼎其後進一步求情稱，案中無證據顯示，被告以涉案文件作非法用途，例如非法逗留。許又形容本案對被告「困擾好大」，重申她已知錯，希望法庭按其背景和案情輕判。

鄭官判刑時稱，考慮到案情、辯方求情和相關案例後，以各監禁300日為「以欺詐手法取得服務」和「管有虛假文書」罪的量刑起點。鄭官續謂，被告以偽造證書報讀港大後，進一步管有虛假畢業證書，批評她貫徹不誠實行為，下令把兩罪部分刑期分期執行，同時基於被告認罪，扣減三分之一刑期，終判被告監禁240日。

被告的承認案情稱，港大去年3月接獲「假學歷」投訴指，就讀該校文學碩士課程的被告懷疑涉案。警方接報後發現，被告2021年報讀該課程時，自稱持有美國哥倫比亞大學學士學位，惟哥大表示被告從沒就讀該校。

去年7月19日，港大終止被告學籍；翌日，被告試圖離港時遭截停，被捕後在警誡下稱，她2020年畢業於中南財經政法大學武漢學院後，曾向留學中介支付38萬元人民幣，然後獲安排短暫修讀「哥倫比亞大學」網上課程，再訛稱在該校畢業。另外，案情提及，警方在被告寓所搜出虛假的港大「優異成績」畢業證書，但她的實際成績為「及格」。

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