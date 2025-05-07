綠茵幼稚園浪澄灣、東涌分校將停辦　教育局：今學年累計17幼園結業 (21:46)

本報向教育局查詢，局方是否知悉浪澄灣、東涌分校宣布停辦，教育局回覆時確認已接獲相關幼稚園通知，將在今年7月31日起停辦。局方會與校方保持緊密聯繫，提供適切支援，亦會為有需要的家長和學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料。

根據「幼稚園概覽」，綠茵英文國際幼稚園現有4間分校，分別位於奧運站附近的浪澄灣、日出康城、將軍澳南豐廣場、東涌。4校均沒參加幼稚園教育計劃，其中浪澄灣分校2011年開辦，至今14年歷史，全日班學費約13萬元；東涌分校2005年開辦，有20年歷史，全日班學費約10萬元。

翻查資料，綠茵英文國際幼稚園的馬鞍山分校去年3月宣布結業，同稱受出生率下跌等因素所致；上水分校則在2020年疫情間結業。

教育局又稱，截至本月初，共17間幼稚園在今學年（2024/25）內或結束時停辦，另有3間幼稚園正申請學校註冊。當局指「隨着學生人口下降，幼稚園的數目自然相應調整」，局方鼓勵處於人口老化地區的幼稚園搬遷，同時營辦多所幼稚園的辦學團體亦可考慮將其屬校整合。

教育局續指，今學年起恆常化搬遷津貼，為進一步鼓勵位處人口老化地區的幼稚園遷往新發展地區、租用私人校舍的幼稚園遷往租金較低的校舍或政府擁有的校舍，以改善學校環境或照顧新發展地區的需求，同時紓緩個別地區學位過剩的問題。