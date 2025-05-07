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立法會三讀通過保護海港修例草案　甯漢豪：正準備相關行政指引 (17:58)

立法會今日（7日）三讀通過《保護海港（修訂）條例草案》，發展局長甯漢豪表示，當局正在準備相關行政指引， 並會在未來幾個月內完成；亦不希望收窄海港定義，以及將跨海天橋納入小型填海工程，以免引起更多的爭議，或者令到社會懷疑當局是次修例意向和目的。

有關修例內容包括面積不得超過0.8公頃（相等約一個草地足球場面積）的碼頭、觀景台等14項改善海港的小型填海工程；以及填海面積不得超過3公頃、填海工程預計不超過7年的非永久填海工程，可獲財政司長予以豁免。

法案委員會主席謝偉銓表示，當局可以制定填海影響評估指引、列明生態、景觀、交通等核心指標，避免審批流於主觀；亦應設立項目整合審查機制，若短期內出現多個相似豁免申請，政府應主動審查是否屬分拆工程，必要時要求合併並啟動大型填海程序。對於有意見指，機制削弱法院角色，修例後市民將難以就填海工程提出司法覆核，謝偉銓稱，政府已解釋現行條例並沒要求法院審批填海工程，如修例後有市民不滿當局決定，仍可提出司法覆核，因此法院在條例下的角色並無改變。

工聯會立法會議員吳秋北則形容港督彭定康屬「千古罪人」，指《保護海港條例》在彭「三違反」的立法下、香港回歸前通過，為特區政府埋下地雷，「（條例）係政府土地房屋及基建方面，畫地為牢、自我設限嘅始作俑者」。他批評，條例實施後，合共超過620公頃、潛在容納37萬人口的填海項目未能落實，包括取消青州荃灣填海計劃、油塘灣填海計劃、縮減啟德發展計劃規劃，令覓地建屋進展緩慢，亦使海濱長廊難以接駁。

《保護海港條例》於1997年香港回歸前，由時任議員陸恭蕙以私人草案方式成功立法。

同屬工聯會的九龍東立法會議員鄧家彪認為，「海港」定義太廣闊，建議收窄至1997年實施初期「中央海港」的定義，例如位於荃灣與青衣之間的藍巴勒海峽、啟德舊跑道連接觀塘間的水體難讓人理解同屬維港。

民建聯立法會議員李慧琼希望政府可以加快考慮連貫九龍新海濱，或可建車路接駁觀塘與啟德，便利當區市民，並藉着啟德體育園落成的契機，可增加歷史展覽、藝術裝置等等，成為旅遊景點。

自由黨立法會議員李鎮強認為，擔心0.8公頃的規定會否過於嚴謹，盼日後放寬規定。立法會議員何君堯提議，可將啟德明渠塑造成優質鹹水海灘。

相關字詞﹕保護海港條例草案 立法會 編輯推介

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