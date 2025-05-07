六旬漢大埔弒兄案　死者全身逾90傷口法醫形容似「過度殺害」 (17:29)

被告鍾士康（案發時64歲，現年68歲）被控於2022年2月6日，在大埔田寮下村某村屋謀殺親兄鍾仕安。

法醫章曉妮供稱，事主全身有超過90個傷口，包括刺傷、割傷、擦傷等，而它們可被分成約60組。她指只有位於事主頸部的一處刺傷為致命傷，該傷口或由單刃武器造成，傷及肺部上方、即肺尖。她稱事主的直接死因為頸部刺傷及肺部受傷。

辯方盤問時，問及法醫判斷事主身上傷口大小的方式。章曉妮回應稱，不會形容傷口是大或小，只會判斷它們是否致命。章又提及，雖然她身為法醫不能評論施襲者的心理狀態，但她根據以往接觸過的研究論文推斷，本案施襲者的襲擊形式似是「過度殺害模式」，即導致事主身上出現大量傷口，其數量遠遠超過要把對方殺死所需的程度。

章曉妮引述研究指，在「過度殺害模式」下，施襲者及受害人之間通常有強烈的情感衝突，這情況常見於有精神問題的施襲者、涉及性的謀殺案、施襲者殺死父母或子女等案件。控方覆問時，章稱本案事主有多達90​個傷口，足以被視為有大量傷口，這符合涉「過度殺害模式」案件的特徵。控方已完成傳召所有證人，案件明（8日）續審。