海關截20貨櫃檢值2.2億元私煙 (16:50)

港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官陳夢廸指，今年3月底開始，海關人員根據情報分析及風險評估，鎖定一個來自新加坡，報稱載有保溫杯的貨櫃作檢查。陳指，這票貨物的報關資料似乎正常，寄貨人及收貨人均真實存在，報稱貨物與業務似乎相關，但海關根據風險評估原則扣留貨櫃，並於3月28日開櫃檢查，最終檢獲共約470萬支私煙。

税收罪案調查科稅收調查第一組指揮官林澤麟指，同日，關員於元朗一個物流倉庫發現一批來自另外兩個貨櫃的私煙，共820萬支，兩名分別63及64歲的貨車司機及跟車工人到場提取貨物，兩人隨即被捕。海關相信上述兩宗案件涉及的私煙來自同一集團。海關人員根據上述兩案資料，利用大數據分析，追蹤各種資料，追查其他可疑貨櫃。結果於另外17個來自遠洋船貨櫃裏面，發現3600萬支私煙，成功阻止大批私煙流入本港。

整個「截源行動」，海關共揀選及檢查20個來自新加坡的入口貨櫃，共檢獲4900萬支私煙，估計市值2.2億元，應課稅值約1.6億元。今次行動中，海關除了發現私煙集團利用慣常手法，即使用獨立海運貨櫃走私香燕之外，亦使用拼裝貨櫃，將私煙混入保溫杯、化妝品、毛巾、廚房或廁所用品等正當貨物，並利用性質相關的物流公司進行報關，增加海關執法難度。

另外，海關發現跨國私煙集團運作模式嚴密。據初步調查，涉案集團於東南亞國家，包括印尼、菲律賓、越南、印度等，經新加坡，將私煙運入香港。涉案集團利用不同渠道及通訊軟件，遙距控制新加坡物流公司，由新加坡物流公司聯絡本地物流公司，由本地物流公司安排貨櫃運輸、拆卸、儲存，再由新加坡物流公司安排收貨人，提取貨物。整個過程，私煙集團相關人士無需現身，增加海關追蹤難度。

海關又發現，涉案集團利用13間新加坡物流公司、8間船運公司、15間本地物流公司，企圖運送私煙來港，在利用10個本地儲存倉，企圖儲存，報稱不相關公司作為收貨人。經調查，涉案物流及收貨公司是合規公司。至於涉案私煙有近20個品牌，部分品牌在本港不常見，可能有人原打算將部分私煙再轉運到其他地方。