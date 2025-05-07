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南丫海難死因庭｜海泰號船長受查時拒答工作時長、撞船經過、有否救人等　僅提供少量資料 (16:35)

2012年南丫海難釀成39人死亡，事隔逾12年，死因研訊今（7日）踏入第二日。庭上透露，涉事港九小輪「海泰號」船長黎細明當年接受警方調查，拒絕回答自己的工作時長，亦拒絕提供值班時間表。警員問他遇上「南丫四號」時有否開啟航燈、減速慢駛和協助救人，他一概拒答。翻查資料，海泰號船員有否工時過長，是上訴庭頒令召開研訊的重點議題之一。

庭上今讀出「海泰號」船長黎細明3份警誡供辭，警方事發翌日查問撞船事件經過、當時天氣環境及船員人數，黎一概表示「唔答」。被問到及在涉事航道駕駛多久、撞船前有否避開「南丫四號」，以及為何事後無立即停駛，黎亦拒絕回答。

2012年10月16日，黎細明在律師陪同下接受警方錄影會面，僅提供少量資料。黎自言「未讀過書」、「識少少字」，約於2008年入職港九小輪，考獲300噸以下機動船船長資格，但忘記入職時駕駛的船隻類型。警員問「海泰號」船長和船員的具體職責、意外前的值班安排，以及黎的身體狀况，黎一概不答。

「海泰號」當年撞沉「南丫四號」後沒有折返救人，引起外界關注。警員問黎細明，有否目睹南丫四號的乘客墮海，又有否指示船員將救生圈拋下海救人，黎一概不答。此外，警員問黎有否採取任何措施避免撞船，例如發出聲音和訊號，又有否向乘客宣布棄船和協助疏散，黎均不回答。

同年10月30日，警方再與黎細明錄口供。警員稱調查發現，「海泰號」和「南丫四號」碰撞前數分鐘，海泰號和另一艘不知名船隻交叉相遇；對方駛過海泰號右面，雙方距離僅1.7米，海泰號無轉軚減速。黎表示明白問題，但拒絕回答。

「南丫四號」輪機員梁沛生曾涉誤殺罪被捕，後來沒有正式起訴。梁在書面供辭表示，當日早上11時開始工作，撞船事件事出突然，梁一度跌倒，無法阻止事件。梁稱曾入機房檢查，惟發現機房入水，他協助一女童登上救生艇，其後獲救。

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