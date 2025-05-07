啟德體育園演唱會視線受阻票引關注　文體旅局指主辦方售票時會列明受阻位 (16:24)

至於現康文署轄下表演場地，當局指租用者須在售票前，將票價表、座位表，以及使用的售票系統提交予康文署核准。座位表須列出所有可供出售的座位及其票價、標明視線受阻或因技術理由需要扣除的座位，以及可使用贈券的座位。

立法會議員梁文廣關注，當局有否要求活動主辦方租場時提供清晰售票計劃、如何監管售票平台、遏止炒賣門票措施等。羅淑佩表示，在體育園內的舉行活動，票務安排由個別主辦方決定，售票平台會因應主辦方要求，提供不同的領票及售票安排。例如康文署轄下的城市售票網在處理大型及受歡迎節目時，會與主辦商議票務方案，或在門票開售首天設定購票限額、限制同一信用卡可購買的門票數目，推行「延後取票」安排，以及鼓勵主辦增加公開發售門票比例等，其他售票平台亦有類似方案。

羅淑佩又說，各售票平台本身有客戶服務安排，如消費者認為主辦單位或售票平台處理活動門票事宜有欠妥善或未能與他們達成共識，可向消委會投訴以尋求協助調停。