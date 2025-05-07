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議員促提早公布北都大學城發展綱要　蔡若蓮：目前時間表合適 (15:37)

政府在北部都會區預留3幅用地發展「北都大學教育城」，並計劃在2026年上半年公布《北都大學教育城概念發展綱要》。有立法會議員關注相關用地的發展進度，問及當局會否提前公布《綱要》，教育局長蔡若蓮回應說，局方配合北都發展時間表，將大學城3個版塊作整體規劃，並考慮院校的準備程度及與相關政策部門緊密溝通，要穩中求進地推進項目，認為目前的時間表合適。

蔡若蓮說，洪水橋/厦村第二期工程已於去年上半年起分階段陸續展開，預計最早可於2026年內完成平整大學城用地，以供進行校舍建造工程。至於牛潭尾和新界北新市鎮的大學城用地會獲優先開發，預計前者由政府主導的土地平整工程，最早於2027年展開、首批大學城用地最早於2029年完成平整；新界北新市鎮由政府主導的大學城用地土地平整工程最早可於2028/29展開，首批最早於2030/31年完成平整。

民建聯立法會議員劉國勳於口頭質詢時問到，洪水橋/厦村用地於2026年可供應予建設，惟《綱要》同年才出台，關注當局會否考慮提前至今年內完成《綱要》；議員陳月明亦認為當局要加快建設進度、提早公布《綱要》，問及會否提前收集海內外大學的意向書。

蔡若蓮說，《綱要》內容涵蓋3幅用地，其中已就5公頃的洪水橋用地初步了解自資界別的意向，待土地平整工程完成後，就可邀請有興趣自資院校提交建議書。她續說，政府在2023年推出《北都行動綱領》後，當局已向全港專上院校作簡介會，同年8月收集院校的初步發展意向，現時已掌握公營或自資院校的相關發展建議及意向，而非本地院校則可經不同渠道向局方表達意見。

議員黃錦輝表示，城市大學及科技大學在校舍落成前，曾租用商廈作教室，關注當局會否在大學城建成前，借出空置校舍，讓大學城內的院校率先開始收生教學。蔡若蓮回應指，北都大學城的規劃並非主要用作解決現時院校教學空間不足的問題，而是要引入新元素，如合作辦學項目等，如果相關大學有需要及早準備，可預早額外租用地方，但相信院校有充分時間作規劃及落實。

相關字詞﹕北部都會區 大學城 立法會 蔡若蓮 大學 編輯推介

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