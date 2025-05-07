明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

廉署新展覽廳明起對公眾開放　展出果欄案和葛柏案證據真跡 (15:25)

廉政公署展覽廳翻新工程結束，明（8日）起開放公眾參觀，公眾毋須預約。廉署表示，新館增加了更多互動式內容，展出包括總警司葛柏貪污案、果欄案的證據真跡，且內置抽取內地人工智能（AI）大模型DeepSeek改寫的廉政公署AI「深博士」，可解答參觀者有關廉署的問題，並與「一九七四」咖啡廳結合，現場將有智能機器手沖調廉署咖啡供市民享用，署方保守估計新館每年可吸引10萬人參觀。

廉政公署署理社區關係處長麥偉強表示，新館展覽主題是「香港反貪故事」，共有四大特點，分別是廉署「包辦」、結合國家科技、互動及體驗展覽模式以及是咖啡廳的延伸。麥偉強介紹，新館由廉署人員自行進行設計、系統研發、佈局等，職員另抽取DeepSeek研發了可提供廉署資訊和防貪建議的AI「深博士」。廉署透露，「深博士」會收集訪客最希望知道的反貪問題，並不斷學習更新，以更好與訪客互動。

廉政專員胡英明提及，新展館配備新影像器材如沉浸式立體影片展覽設備，又設置打卡位，並採用多元互動、親身體驗的展覽模式，希望訪客到「一九七四」咖啡廳參觀打卡、嘆咖啡之餘，可以到館參觀。麥偉強透露，11月至今約半年時間咖啡廳已接待約6萬名訪客，他保守估計咖啡廳每年可引導10萬名訪客參觀展廳，較舊展館的每年兩三萬更多。麥偉強續指，展廳內的視頻內容可隨時更改，有需要時可轉為訓練場地或課室，供海外反貪機構舉辦學習活動使用。

另外，麥偉強表示，新館亦結合科技公開展示總警司葛柏貪污案的證據——兩本葛柏用於記錄收賄詳情的個人記數簿真跡，市民雖無法直接觸摸真跡，但可透過輕觸式顯示屏翻看內容。胡英明介紹稱，數簿涉及葛柏收稅的地點、對象和收取賄款的數額等。

特首李家超出席重啟儀式時表示，1974年廉政公署成立，為當時貪污猖獗的社會風氣帶來變化。他引用非政府組織「世界正義工程」的法治指數，指2024年香港在142個國家和司法管轄區的「消除貪污」指標中，排名全球第十、亞洲第二。

李家超續指，全新展覽廳應用了人工智能和沉浸式科技，讓公眾能親身體驗香港的反貪之旅，強調廉政公署是確保香港繼續成為廉潔高效國際城市的重要力量，展覽廳將成為推廣廉潔文化的標誌性平台，向本地及海外推廣香港的廉潔文化。

相關字詞﹕廉政公署 編輯推介

上 / 下一篇新聞