廉署新展覽廳明起對公眾開放　展出果欄案和葛柏案證據真跡 (15:25)

廉政公署署理社區關係處長麥偉強表示，新館展覽主題是「香港反貪故事」，共有四大特點，分別是廉署「包辦」、結合國家科技、互動及體驗展覽模式以及是咖啡廳的延伸。麥偉強介紹，新館由廉署人員自行進行設計、系統研發、佈局等，職員另抽取DeepSeek研發了可提供廉署資訊和防貪建議的AI「深博士」。廉署透露，「深博士」會收集訪客最希望知道的反貪問題，並不斷學習更新，以更好與訪客互動。

廉政專員胡英明提及，新展館配備新影像器材如沉浸式立體影片展覽設備，又設置打卡位，並採用多元互動、親身體驗的展覽模式，希望訪客到「一九七四」咖啡廳參觀打卡、嘆咖啡之餘，可以到館參觀。麥偉強透露，11月至今約半年時間咖啡廳已接待約6萬名訪客，他保守估計咖啡廳每年可引導10萬名訪客參觀展廳，較舊展館的每年兩三萬更多。麥偉強續指，展廳內的視頻內容可隨時更改，有需要時可轉為訓練場地或課室，供海外反貪機構舉辦學習活動使用。

另外，麥偉強表示，新館亦結合科技公開展示總警司葛柏貪污案的證據——兩本葛柏用於記錄收賄詳情的個人記數簿真跡，市民雖無法直接觸摸真跡，但可透過輕觸式顯示屏翻看內容。胡英明介紹稱，數簿涉及葛柏收稅的地點、對象和收取賄款的數額等。

特首李家超出席重啟儀式時表示，1974年廉政公署成立，為當時貪污猖獗的社會風氣帶來變化。他引用非政府組織「世界正義工程」的法治指數，指2024年香港在142個國家和司法管轄區的「消除貪污」指標中，排名全球第十、亞洲第二。

李家超續指，全新展覽廳應用了人工智能和沉浸式科技，讓公眾能親身體驗香港的反貪之旅，強調廉政公署是確保香港繼續成為廉潔高效國際城市的重要力量，展覽廳將成為推廣廉潔文化的標誌性平台，向本地及海外推廣香港的廉潔文化。