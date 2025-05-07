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近30企業有意落戶北都已涉深入商談階段　政府重申已有機制讓強積金成員投資綠債基建債 (13:33)

政府正發展北部都會區。民建聯立法會議員李慧琼今日（7日）在立法會提出口頭質詢，關注政府會否讓市民以強積金供款優先認購北都相關政府債券，共享發展紅利。發展局長甯漢豪指，金管局及積金局已建立機制，讓強積金計劃成員參與推動包括北都在內的基建發展，又預計首批租戶將於今年下半年進駐河套香港園區，現有接近30間企業已作較深入商談。

甯漢豪表示，近年《財政預算案》提出，政府計劃在未來發行政府綠色債券和基礎建設債券時，撥出一定比例優先予強積金基金投資，而金管局及積金局為此已建立機制，並於2023年首次應用在政府綠色債券計劃發行的機構綠色債券，類似機制會繼續適用在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下發行的機構債券，旨在讓強積金計劃成員透過強積金基金參與推動包括北都在內的基建發展，同時獲得低風險和相對穩定的投資回報。

至於支援企業落戶北都，甯漢豪說，引進辦和投資推廣處在協助內地和海外企業落戶香港時，會協助他們物色地方，包括推介北都；港深創新及科技園現正努力推進河套香港園區的招租工作，預計首批租戶將於今年下半年開始進駐園區，「現時商談到較深入階段嘅企業，大約有接近30間」。

法律界議員林新強則關注，政府會否考慮參考南沙及前海發展區，在北都提供租金津貼或現金補貼，吸引專業人士進駐。甯漢豪強調，當局希望用具成本效益的方法令企業及專業人士進駐，「如果我哋太輕易講到由政府去補貼，我相信以我哋而家嘅財政狀况嚟講，都未必係一個最合適嘅做法」。

她說，當局希望引入措施減低投資者成本，例如分期繳付地價、招標時不會純粹考慮價高者得原則；又說日後需視乎招商引資及政府財務狀况，考慮提供稅務優惠。

相關字詞﹕北部都會區 強積金 李慧琼 甯漢豪 編輯推介

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