蔡天鳳前夫涉潛逃案　控方指船公司職員報價已涉犯罪協議　辯方指未付錢不算協議 (12:58)

本案被告林舜（42歲）及潘巧賢（30歲）各否認一項串謀妨害司法公正罪，即於2023年2月24至25日串謀女子Ivy（涉案者盧曉虹），協助有可能涉及司法程序的男子Alex，經由非入境事務處管理的出入境管制站離港。

據控辯雙方承認事實，2023年3月2日，林舜在警誡下稱「唔關我事㗎，係我個朋友Irene Poon介紹單生意畀我，我都唔知咩事，而且最後都冇租到船畀嗰個人」。潘巧賢則在審訊中自辯稱，是出於「幫朋友」才就租船事宜替涉案者傳話，當她跟林舜溝通其間，發現租船費由原先的3萬變為30萬元，始覺得事件「好古怪」，並曾就此試探涉案者盧曉虹。

控方今作結案陳辭時指出，控方毋須證明被告「收到錢」，認為林舜報價租船等情況，足以證明涉案協議存在，重申林舜和潘巧賢達成協議，嘗試協助控罪中名為Alex的人士。裁判官陳志輝關注，控方須否證明被告協助的人為鄺港智？控方謂只要證被告曾協助Alex離港，便足以證案。

代表林舜的大律師陳辭時提及，2023年2月24日，林舜向潘巧賢發信息稱，自己是「托上托」行事，要「收到錢先出到船」。林一方指出，涉案信息只反映林願意安排租船，強調「錢一路未入，始終都係未有一個協議存在」，更何況租船一事最終未有落實。

代表潘巧賢的大律師則指出，潘不清楚「整個安排係咩嘢」，她跟林就租船事宜溝通其間，亦沒有加入個人想法，僅負責向他人轉述租船費。潘一方又指，當潘發現租船一事「有問題」後，已希望盡快抽身，強調潘沒意圖協助推進涉案協議。