涉助澳門建築商造假帳在港上市　四名會計員及其家屬被控串謀詐騙獲准保釋 (12:14)

7名被告當中有4人均報稱會計員，分別為林瑞美（46歲）、蕭婉珊（36歲）、陳偉麟（41歲）及黃逸中（37歲）；另外3名被告為李文向（48歲，公司東主）、李建設（50歲，廚師）及黃穎雯（46歲，財務經理）。據廉署資料顯示，李文向及李建設分別是林瑞美的丈夫及大伯，黃穎雯是黃逸中的姊姊。

控罪指，林瑞美、蕭婉珊、陳偉麟及黃逸中，於2016年10月至2019年11月期間，串謀曾家欣、盧卓明及他人，欺詐陳欣庭和港交所，即不誠實並虛假表示日期為2019年10月31日的會計師報告，準確地反映華記環球集團控股有限公司（下稱華記）的財務狀況，致使陳欣庭為報告背書及將報告交予港交所，並致使港交所批准華記在主板上市的申請。

上述4人另被控與李文向、李建設及黃穎雯，於2019年10月至2021年4月期間，串謀曾家欣、曾梓堯及盧卓明，欺詐高鉦証券有限公司，即不誠實並虛假表示李建設、曾梓堯及黃穎雯是獲配發華記配售股份的最終實益擁有人、他們均獨立於華記、並非由華記提供資金，以及並非服從於華記指示收購、出售、投票表決或其他方式處理配售股份的人士，致使高鉦証券向李建設、曾梓堯及黃穎雯配發合共5,888,000股華記的配售股份。