羅淑佩稱黃金周最高峰約3000人次訪東壩較3月減　考慮設人流資訊平台 (12:09)

立法會議員林素蔚關注地質公園承載量、限制人流措施，以及郊外流動網絡覆蓋。羅淑佩表示，郊區本身設計非承載大量旅客，必須平衡生態及便利旅客，當局會加強推廣不同山徑，分散人流，也會考慮安排適切接駁車輛、限制的士在高峰期進入等措施，長遠會考慮交通預約制度，但不會限制遊客進入郊區。

至於在東壩附近白腊村增設快船服務的建議，羅淑佩指白腊步行需一小時，水深也不利船隻停泊。至於流動網絡，她說目前郊野公園流動網絡覆蓋率約八成，政府已制定擴展5G網絡至鄉郊地區計劃，料可升至9成，主要行山徑覆蓋率將達98%以上。

民建聯李世榮倡議引入類似高爾夫球車的「觀光電動車」接載旅客往東壩，稱這類車尺寸較小，能改善對頭車問題，羅淑佩認為「觀光電動車」加上預約制度或可改善交通及體驗，但重申北潭涌到東壩等道路，本非設計容納大量車輛，整體交通規劃需與運輸署探討。