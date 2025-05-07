李家超率團出訪卡塔爾和科威特　包括廿多名內地企業家 (10:15)

參與代表團的特區政府官員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局長許正宇、商務及經濟發展局長丘應樺、特首辦主任葉文娟、「一帶一路」專員何力治和政府新聞處處長廖李可期。商貿代表團成員包括50多位香港商貿代表和內地企業代表，當中20多人是來自浙江、福建、廣東等地的內地企業家。

李家超表示，卡塔爾和科威特均中東地區經濟蓬勃和增長快速的國家，今次他首次帶領內地企業參加商貿代表團，目的是發揮好香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢，通過深化國際交往合作，體現香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，做好企業「引進來、走出去」的橋樑作用，同時展現內地與香港的企業優勢互補，發揮協同效應，可提供全方位供應鏈服務。

李家超將於5月11及12日訪問卡塔爾，5月12日晚上轉往科威特訪問，其間將與當地政府領導會面，亦會帶領代表團考察設施和企業，了解當地金融、貿易、創科等方面的最新發展，探索新機遇。他亦會出席交流活動，向當地商界介紹香港優勢和投資機遇。李家超將於5月15日返抵香港，離港期間，由政務司長陳國基署理職務。