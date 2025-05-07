陳茂波：亞開行成員應加強數字化合作 (10:04)

全體大會主題為通過數字轉型促進亞太地區的經濟融合。陳茂波發言時分享香港在推動數字轉型方面的策略和行動計劃，並介紹以人工智能賦能數字發展的策略，以及對中小企業數字轉型的支持。他呼籲亞開行各成員共同努力，提升數字治理和加強人才培育，又說香港樂意與各成員分享經驗和技術方案。

陳茂波亦與亞開行行長神田真人會面，雙方就國際經貿形勢和區域發展等議題交流。他表示，香港願意分享在金融創新、基建融資、綠色金融和創科等方面的發展經驗，並加強與亞開行間的人員培訓與交流。

陳茂波又分別與烏兹別克斯坦經濟和財政部副部長Ilhom Norqulov，以及塔吉克斯坦國家投資和國有資產管理委員會主席Sulton Rahimzoda會面，就推動互惠合作交流意見。他稱香港可為兩國基建項目提供高效的資金配對、相關的專業服務等，雙方在創科方面亦有合作空間，邀請兩國組織代表團訪港，與本港相關業界對接。