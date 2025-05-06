衛生署：染甲鏈截肢針灸客基因 證實與中醫診所短褲樣本同源 (22:23)

該名患長期病患的男子，上月6日因提起重物時意外扭傷，並於同月的7至10日先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師針灸。他隨後發燒及左腳大腿疼痛，求醫後因臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，需要接受左下肢截肢手術，並確診甲型鏈球菌。

衛生署指，銅鑼灣中醫診所短褲樣本與病人的細菌基因相同，顯示該診所環境發現的甲類鏈球菌與病人感染的細菌有關連及同源。署方早前稱，懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。最新則提及香港中醫藥管理委員會已跟進事件，會全力配合提供所需資料和協助。

至於病人曾到過針灸的另一間上環中醫診所，亦即「上環黃力行中醫針灸所」昨早復業。衛生署指，派員詳細檢視針灸及感染控制程序後，暫沒有發現感染控制有明顯不當。署方稱，沒有接獲其他病人到兩間涉事處所後的不良反應報告，衛生署會繼續跟進事件和採取適當行動。