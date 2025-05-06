羅淑佩料本港旅客承載力足夠　陳國基：五一黃金周景點人流暢旺、秩序良好 (19:49)

議員李世榮問及當局會否考慮在東壩引入「觀光電動車」，以及將專線小巴路線擴至西貢市中心，以帶動當區經濟。羅淑佩認為，長遠需要考慮引入「電動車」或限制車輛進入東壩，但西貢市中心的道路及停車位少，憂將塞車問題蔓延至西貢市中心，相信旅遊事務署及運輸署需認真檢視，但同意若有方法將旅客帶到市中心，會促進當區商機。

議員陸瀚民關注，中環摩天輪及山頂纜車等景點在五一黃金周期間排長龍，建議當局考慮使用科技或手機應用程式，提供手機預約及排隊安排。羅淑佩回應稱，當局會檢視相關建議，但需要不同景點及持分者合作。議員陳勇關注當局會否考慮推出「紅綠燈計劃」，以分流各景點人流，羅淑佩表示，若有手機應用程式，可將相關資訊放在應用程式，但她強調當局希望鼓勵旅客「錯峰出行」，以五一黃金周為例，即使有「紅綠燈計劃」，相信大部分情况是紅燈，「幫助未必係咁大」。

另外，​特區政府節慶安排跨部門工作小組總結內地五一黃金周旅客訪港旅客流量、口岸情况和交通及公共運輸安排，指黃金周期間的訪港旅客遍布香港不同景點，酒店入住率普遍達到90%，多個主要景點包括主題公園、山頂、昂坪、廟宇等人流非常暢旺，秩序良好；離島、行山徑等市區以外的地方亦可見旅客。黃金周期間內地入境旅行團共有超過900個，包括近3.3萬人次，當中過夜行程佔約70%，旅行團數目超越去年同期60%，亦超越疫情前水平。多個社區包括舊城中環、油麻地以及堅尼地城一帶形成深受旅客歡迎的城市漫步路線。領導小組的政務司長陳國基指，黃金周期間市面人流暢旺，氣氛熱鬧，各項接待安排順利運作。

政府去年成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長卓永興擔任組長，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點；旅發局稱會積極支持工作組，宣傳各區旅遊熱點，落實香港「無處不旅遊」。議員陳紹雄關注工作組的工作，羅淑佩回應稱，工作組將於未來幾個月陸續推出新熱點，「成熟一項我哋推一項」，但具體細節留待卓永興交代。

根據旅發局提交的文件，旅發局2025/26年度的市場推廣預算總共為11.66億元，當中5.04億用作全年主題宣傳攻勢及拓展多元體驗和精彩盛事，包括新一期「幻彩詠香江」。議員黃俊碩及姚柏良關注新一期幻彩詠香江的進展，旅發局總幹事程鼎一回應稱，現處於評核階段，並正了解不同投標公司的設計及特色，有進一步資料會交代。羅淑佩補充，旅遊業界一定會最先知道新一期幻彩詠香江何時推出。