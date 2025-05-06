下月首辦「香港非遺月」涵粵劇等逾百項目　設表演、攤位及導賞團 (17:23)

今年的「香港非遺月」以「香港處處有非遺」為主題，在5月31日至7月1日期間舉行，活動包括超過80場非遺表演、60個非遺互動體驗攤位、20個「非遺精華遊蹤」導賞團，所有活動均可免費參與。為響應國家每年6月的「文化和自然遺產日」，今年起每年6月都會繼續舉辦「香港非遺月」。

特首李家超於去年《施政報告》提出，為推動非遺保護和承傳工作，提出每年檢視香港非遺代表作名錄項目傳承人，舉辦不少於30場傳承、培訓、推廣和文化交流等活動，以及由今年起將每年舉辦「香港非遺月」，預計每年合共不少於10萬人次參加上述活動。

吳雪君指，香港非遺清單上已有507個項目，如蝦醬、茶樓點心、茶餐廳的奶茶和蛋撻，以及昨日舉行的長洲太平清醮等各區傳統節慶。她說是次活動涵蓋清單上超過100個項目，並冀活動提升市民和旅客對非遺的認識和興趣，增強文化自信，推動非遺的保護和傳承工作。

重點推廣活動及節目包括於油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島六區舉辦「非遺精華遊蹤」免費導賞團，如油尖旺區有蒸籠製作技藝、玉器製作技藝、木雕刻技藝、麻雀牌製作技藝等行程，每區將舉辦兩至三團，報名詳情於5月16日在非遺辦網頁公布。

另一重點活動則展示江西客家文化特色非遺項目，暫名為「根與魂—江西贛州客家非物質文化遣產展演」的活動，將展示與香港相關的客家文化，並有40場演出及示範供學生及公眾人士參與。