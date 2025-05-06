明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

下月首辦「香港非遺月」涵粵劇等逾百項目　設表演、攤位及導賞團 (17:23)

首屆「香港非遺月」下月舉行，主辦的康文署非物質文化遺產辦事處表示，活動涵蓋超過100個香港和內地的非物質文化遺產項目，超過50名非遺項目工作者將參與，包括國家級非遺代表性傳承人，項目包括粵劇、舞麒麟、舞龍、木偶戲、英歌等，並預計整月活動的總參與人次將不少於10萬。康文署非遺辦總監吳雪君指，正與旅發局合作，讓境外旅客參與「非遺精華遊蹤」油尖旺區導賞團，詳情稍後公佈。

今年的「香港非遺月」以「香港處處有非遺」為主題，在5月31日至7月1日期間舉行，活動包括超過80場非遺表演、60個非遺互動體驗攤位、20個「非遺精華遊蹤」導賞團，所有活動均可免費參與。為響應國家每年6月的「文化和自然遺產日」，今年起每年6月都會繼續舉辦「香港非遺月」。

特首李家超於去年《施政報告》提出，為推動非遺保護和承傳工作，提出每年檢視香港非遺代表作名錄項目傳承人，舉辦不少於30場傳承、培訓、推廣和文化交流等活動，以及由今年起將每年舉辦「香港非遺月」，預計每年合共不少於10萬人次參加上述活動。

吳雪君指，香港非遺清單上已有507個項目，如蝦醬、茶樓點心、茶餐廳的奶茶和蛋撻，以及昨日舉行的長洲太平清醮等各區傳統節慶。她說是次活動涵蓋清單上超過100個項目，並冀活動提升市民和旅客對非遺的認識和興趣，增強文化自信，推動非遺的保護和傳承工作。

重點推廣活動及節目包括於油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島六區舉辦「非遺精華遊蹤」免費導賞團，如油尖旺區有蒸籠製作技藝、玉器製作技藝、木雕刻技藝、麻雀牌製作技藝等行程，每區將舉辦兩至三團，報名詳情於5月16日在非遺辦網頁公布。

另一重點活動則展示江西客家文化特色非遺項目，暫名為「根與魂—江西贛州客家非物質文化遣產展演」的活動，將展示與香港相關的客家文化，並有40場演出及示範供學生及公眾人士參與。

相關字詞﹕香港非遺月 康文署 非物質文化遺產 編輯推介

上 / 下一篇新聞