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林建岳﹕所有訪港旅客都是珍貴客人 旅發局將打造更多旅遊產品吸客 (16:58)

今年五一黃金周大批內地旅客訪港，入境處數據顯示，過去5日最少有91萬人次內地客來港。香港旅遊發展局主席林建岳表示，今次五一黃金周內地旅客訪港創疫後新高，既是受惠於中央接連推出多項挺港旅遊業措施，也充分反映香港旅遊業的競爭力和吸引力。在貿易戰衝擊全球貿易市場的大背景下，旅遊業的興旺給香港消費零售市道帶來寶貴的支持。林建岳強調，「每個旅客都是旅客」，旅發局將打造更多旅遊產品，做好推廣，充分展現香港旅遊魅力。

林建岳更就今次五一黃金周香港旅客情況提出三點看法。第一，所有旅客，來到香港都是珍貴客人，都應以禮相待，做到無處不好客。他認為，大批內地旅客來港，帶來巨大的財源和人氣，有力地提振了香港的消費市道。對香港而言，「每個旅客都是旅客」，不論長途客還是短途客，不論消費多或是消費少，都是香港的珍貴客人和消費者，對於香港的旅遊業和經濟都帶來支持。香港理應接待好來港旅客，令到香港旅遊生意越做越有，把香港「好客之都」的美譽傳遍世界。

第二，針對不同的旅客提供不同的適切服務，體現無處不周到。旅發局將會繼續與業界攜手，加強不同語言導遊培訓，對不同旅客提供針對性的服務，通過不同渠道和方式為旅客提供更加全面、周到、貼心的服務。

第三，進一步加強打造和宣傳精細旅遊產品，落實無處不旅遊。林建岳表示，香港旅遊業要持續發展，需要不斷提升旅遊的吸引力和競爭力。旅發局將進一步促進文體旅遊融合發展，繼續發掘香港的旅遊產品，發揮歷史、文化、美食、島嶼、盛事等對旅客的吸引力，開拓更多旅遊新項目，打造更多「必去」旅遊熱點，開發特色多元旅遊，並善用新媒體和科技，以新模式推廣香港的傳統習俗與人文風采，加強對精細旅遊產品的推介宣傳，不斷提升香港的旅遊魅力，吸引更多旅客來香港。

相關字詞﹕編輯推介 林建岳；旅發局；五一黃金周

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