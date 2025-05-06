涉為澳門建築商偽造會計報告以助在港上市　廉署起訴7人 (17:06)

4名涉案審計及顧問人員年齡介乎36至46歲，同被控一項串謀詐騙罪名，案發時，林瑞美及蕭婉珊分別為匯聯會計師事務所有限公司（匯聯會計）的首席審計師及審計經理，均為註冊會計師；而陳偉麟及黃逸中則分別為匯聯會計的同系公司匯聯企業咨詢有限公司（匯聯企業）的助理及經理。他們與3名親屬另被控一項串謀詐騙罪名，分別為林瑞美的丈夫李文向及大伯李建設；以及黃逸中的胞姊黃穎雯，年齡介乎46至50歲。

案發時，澳門建築公司華記環球於2016年10月委聘匯聯會計，為其製備會計師報告以用於申請在港交所主板上市。涉案4名審計及顧問人員均被指派製備該報告，以及審計華記環球財務狀况。華記環球的上市申請於2019年10月獲港交所批准，該公司於同年11月進行首次公開招股，高鉦証券有限公司（高鉦証券）是其中一間股份配售代理。華記環球其後於2023年9月被除牌。

調查發現，涉案4名審計及顧問人員涉嫌為華記環球製備虛假會計報告，以顯示其業務有穩定增長，以助該公司申請在港交所主板上市。華記環球主席其後涉嫌向有關審計及顧問人員及其家屬提供150萬元報酬，供他們在華記環球的首次公開招股中認購其配售股份，致使高鉦証券向李建設及黃穎雯等人配發合共5,888,000股華記環球的配售股份。

廉署與會計及財務匯報局2021年簽訂備忘錄，加強合作打擊涉及上市實體的貪污罪行、非法活動及違規行為，是次檢控源於雙方首次聯合行動。