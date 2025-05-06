明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

葉劉淑儀：香港自由港地位在關稅戰佔道德高地　因工作及選舉臨近無法抽空訪美 (15:55)

行政會議召集人葉劉淑儀表示，美國關稅戰下突顯香港自由港地位，及多邊貿易良好參與者，形容這些是香港的道德高地。葉太所屬新民黨早前押後訪美，她表示，考慮今年立法工作及進入選舉季節，今年抽不到時間訪美。

葉劉淑儀在她擔任召集人的全球繁榮峰會傳媒茶敘表示，雖然中國對美加徵關稅反制，香港保持自由港、零關稅及堅持世貿規則，貿易戰突出香港的地位。她表示，貿易戰對全球貿易都有影響，香港對美直接出口雖佔1至2%，但中國輸美受影響，香港都受影響，包括物流、客運、船務等，但類似行業均調整中。她說，一旦美國啟動要求中國企業退市，相信很多企業會考慮香港。

葉太創立的匯賢智庫今年再舉辦全球繁榮峰會，並與世界經濟論壇另合辦閉門圓桌會議，討論經濟安全及貿易安全。峰會今年講者名單中美國前官員較去年稍減，葉太說認同去年較多美國專家、好似透過中國的中美對話，今年與香港歐洲商務協會協辦，她形容中美博弈下歐洲角色很重要。

葉太表示，兩名前美國駐港總領事唐偉康及史墨客繼續來港參與峰會，而唐偉康、美國智庫及顧問公司參與閉門論壇。

她又表示，香港作為國家最國際化城市，應多發揮國際交流工作，匯賢智庫將長期主辦全球繁榮峰會，未來希望加入中東、澳紐及全球南方講者。

峰會贊助商中除去年亦有贊助的馬會、信和、中電，今年加入華潤集團及港鐵，文體旅局亦有支持。

相關字詞﹕葉劉淑儀 關稅戰 中美角力 編輯推介

上 / 下一篇新聞