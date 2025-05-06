葉劉淑儀：香港自由港地位在關稅戰佔道德高地　因工作及選舉臨近無法抽空訪美 (15:55)

葉劉淑儀在她擔任召集人的全球繁榮峰會傳媒茶敘表示，雖然中國對美加徵關稅反制，香港保持自由港、零關稅及堅持世貿規則，貿易戰突出香港的地位。她表示，貿易戰對全球貿易都有影響，香港對美直接出口雖佔1至2%，但中國輸美受影響，香港都受影響，包括物流、客運、船務等，但類似行業均調整中。她說，一旦美國啟動要求中國企業退市，相信很多企業會考慮香港。

葉太創立的匯賢智庫今年再舉辦全球繁榮峰會，並與世界經濟論壇另合辦閉門圓桌會議，討論經濟安全及貿易安全。峰會今年講者名單中美國前官員較去年稍減，葉太說認同去年較多美國專家、好似透過中國的中美對話，今年與香港歐洲商務協會協辦，她形容中美博弈下歐洲角色很重要。

葉太表示，兩名前美國駐港總領事唐偉康及史墨客繼續來港參與峰會，而唐偉康、美國智庫及顧問公司參與閉門論壇。

她又表示，香港作為國家最國際化城市，應多發揮國際交流工作，匯賢智庫將長期主辦全球繁榮峰會，未來希望加入中東、澳紐及全球南方講者。

峰會贊助商中除去年亦有贊助的馬會、信和、中電，今年加入華潤集團及港鐵，文體旅局亦有支持。