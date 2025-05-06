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MIRROR演唱會事故｜控方指被告清楚藝能虛假申報　辯方稱員工無動機交假資料 (15:47)

MIRROR演唱會墮屏案今（6日）在區域法院踏入第16日審訊。控方作結案陳辭時力陳，來自涉事工程承辦商「藝能工程有限公司」（下稱「藝能」）的兩名被告，知悉「藝能」申報的資料屬虛假；來自另一所公司的被告則對涉案負重表資料有「完整認知」。辯方則強調被告「只是員工」，沒動機提供虛假資料。法官聽罷陳辭後，將本案押後至5月30日裁決。

3名被告依次為吳凱瑩、林志華和梁耀祖，他們各否認一項串謀詐騙罪以及屬交替控罪的欺詐罪受審。吳凱瑩和林志華被指為「藝能」的項目經理；梁耀祖則被指在「廣域策劃有限公司」擔任項目經理，負責檢查紅館天花板結構能否承受懸掛裝置重量等。

據控方案情，「藝能」向康文署申報每塊LED屏幕重約272公斤，惟控方證人、涉案舞台設計師周淑貞早前供稱，她跟被告吳凱瑩和林志華開會其間，有人估算每塊屏幕連鐵框重500公斤。控方高級檢控官鄧銘聰今作結案陳辭時援引相關證供，指吳和林知悉每塊屏幕的實際重量，並知道「藝能」申報的資料屬虛假。控方重申，「藝能」須確保它們呈交康文署審批的資料完整和準確，當時吳和林應「格外注意」紅館懸掛物的重量。

至於被告梁耀祖的角色，控方提到，梁曾就涉案演唱會負重表等資料，解答康文署外聘工程顧問「輝固工程顧問有限公司」代表的問題，認為有「強烈跡象」顯示，梁對演唱會負重表有「完整認知」。控方總結謂，「藝能」向康文署呈交的錯誤資料，導致輝固就涉案演唱會發出「穩定性證明書」，繼而使康文署批准是次演唱會舉行。

代表吳凱瑩和林志華的資深大律師陳政龍表示，吳和林「只是員工」，沒動機和意圖欺騙康文署，而即使被告的行為涉及不小心，也不構成欺詐意圖。陳亦指出，墮屏慘劇發生前一晚，涉案屏幕曾出現傾斜，反映演唱會的絞車系統（winch system）等出現問題，強調意外跟吳和林無關。

代表梁耀祖的資深大律師黃佩琪則提到，控方未能證明被告之間達成協議，呈交資料欺騙康文署；又質疑控方單憑梁曾解答輝固問題等支離破碎的證據，並不足以證案。

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