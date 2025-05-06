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南丫海難死因庭｜92證人將出庭作供　庭上讀船長警誡口供拒答船速、沉沒過程等 (13:59)

2012年南丫海難釀成39人死亡，事隔超過12年，死因庭今（6日）召開死因研訊。死因研訊主任透露，研訊將有92名證人出庭作供，另外會讀出166份證人供辭。庭上讀出「南丫四號」船長周志偉的錄影會面口供，警員問及船速、駕駛方向和沉沒過程，周志偉一概拒絕回答。

死因研訊主任為律政司高級檢控官李希哲；南丫四號所屬的港燈由律師沈信安代表；「海泰號」所屬的港九小輪由律師許洁瑜代表；南丫四號的造船廠財利船廠由資深大律師張天任代表；海事處由大律師羅蔚山代表；其中7名家屬由大律師譚俊傑代表。

裁判官周慧珠甫開庭稱，本案源於39名男女和小孩在南丫海難喪生，上訴庭基於公眾利益和新證據下令召開研訊，死因庭會專注找出事實，特別是上訴庭指明的6項議題。周官強調，死因庭不會審視民事和刑事責任，惟本案以公開形式審理，希望為失去至親的人帶來了結。

庭上讀出港燈職員黎浩然的書面供辭。黎稱當日負責統籌國慶活動，安排港燈職員工和員工家屬晚上在南丫四號及「南丫二號」觀賞煙花。黎當晚8時登上南丫四號，獲船員告知有124名乘客，其後他走入駕駛室，以揚聲器宣布問答遊戲玩法。黎稱供起航不久，另一隻船駛近南丫四號，他見船長向右扭軚，突然兩船相撞；因船隻傾側入水，他致電999報警求助。

庭上讀出南丫四號船長周志偉的警誡口供。事發翌日，警員以「海上危害他人的安全」罪拘捕周，並施行警誡，周自稱右手受傷。另於2012年10月16日，周在律師陪同下接受警方錄影會面，供稱從1993年起擔任船長，但拒絕回答具體工作。

警員在會面問到，除周志偉之外，南丫四號只有兩名船員，共3名人手是否足夠，周表示「唔答」。警員再問，事發時船速、風向和光線如何、周是否知道有乘客進入駕駛室、有否目睹海泰號減速或亮起航行燈，周亦表示不回答。至於撞船後有否通知海事處、有否通知乘客穿救生衣及「棄船」等，周亦拒絕作答。

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