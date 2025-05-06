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男教師認偷拍女學生如廁　判囚兩個月 (13:59)

34歲男教師去年於尖沙嘴一間中學內放置隱藏鏡頭，並拍攝到兩名女學生如廁的片段；被捕後在警誡下稱，因工作壓力及父親離世的打擊下未能抵受「心魔」下而犯案。他早前承認4項窺淫罪，裁判官曾宗堯今（6日）在九龍城裁判法院判被告監禁兩個月，並着他好好地反省，不要再犯案。

被告為郭子傑（34歲，報稱教師）。辯方早前已呈上書面求情陳辭，今在庭上口頭補充指，被告絕對不是在逃避錯誤，也明白自己須受罰，但辯方希望法庭考慮，被告的犯案行為與他過往的品性不符，而背景報告也顯示，被告自認犯案時「唔似平時嘅自己」。辯方冀法庭考慮被告過往對教育界的貢獻，酌情減刑。

曾官稱，本案控罪及情節嚴重，加上被告及事主的身分，以及案發地點，令本案比一般的「商場偷拍」案件更嚴重。曾官指，被告過往紀錄良好，但案件令他之前投身教育界的功績化為烏有。曾官考慮到辯方指被告願意承擔錯誤，就每項控罪以監禁3個月為量刑起點，因他認罪可獲三分一刑期扣減，終判囚兩個月，全部同期執行。曾官說，雖然有其他因素令被告犯案，但這些都不是藉口。

案情指，尖沙嘴一間中學的女校工2024年10月7日在校內「性別友善」廁所的地上發現一罐空氣清新劑，打開後看到內藏電子儀器，於是把它們交給學校職員。職員則發現該電子儀器是隱藏鏡頭，其後報警。

警方在隱藏鏡頭的記憶卡中找到一些於2024年9月27日至10月7日拍攝的影片，當中包括拍攝到兩名女學生如廁的片段。被告同年10月8日被捕，在警誡下承認安裝鏡頭，又自稱是在承受工作壓力大、以及父親離世的打擊後，「抵受唔到心魔」，所以才偷拍女學生。

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