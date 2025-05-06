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零售界指五一黃金周生意整體升　生意集中首幾日　酒店業指內地客仍具消費力 (13:14)

五一黃金周昨日完結，有零售業界表示，受惠於天氣、旅客及留港人數增加，市面人流勝於略勝於平時周末，生意整體上升，但主要集中首兩天，深度遊對社區生意幫助一般。有飲食業則稱旺區生意升但其他區一般，內地旅客消費「手緊」。有酒店業界表示生意升一到兩成，臨近黃金周尾聲回落。

零售管理協會主席謝邱安儀在港台《千禧年代》表示，整體零售業生意有升有跌，但較多會員反映增加，她說去年天氣不佳導致基數較小，而今年市面人流增加，略勝於平時的周末。但業界「跑數」時段不長，會員一致反映黃金周首兩天生意較好，之後生意便回落，零售業仍較困難。

謝邱安儀又說，感覺港人外遊人數少於復活節假期，本地市場方面，家具家品、休閑服裝、眼鏡、電器等平時生意較差的類別有改善，但有個人護理、食品店等零售商反映生意跌。在遊客區，化妝品、個人護理等範疇生意上升，服裝、電子產品則跌。她說現在旅客看重性價比，例如化妝品單價較低，而以量取勝的類別通常上升。問到非傳統旅客區，她說旅客深度遊以觀光及「打卡」為主，相信對社區生意幫助不大。

對於內地旅客消費模式轉變，業界有否討論在郊區增設零售點，謝邱安儀說暫時較少，因旅客到郊區目的非消費，業界盼吸引多些為消費來港的旅客。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮則在同一節目表示，尖沙嘴、深水埗等傳統旺區餐廳生意額升兩至三成，旅遊區及傳統名店有受惠，但社區內食肆無甚增長。他說除了網紅推薦餐廳，定價大眾化的食肆較受內地旅客歡迎。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉在商台《在晴朗的一天出發》表示，今年旅客增加，黃金周首三日整體酒店業生意額按年升一至兩成，上周五（2日）是訂房高峰，大部分旺區酒店爆滿，周日（4日）訂房開始回落兩至三成，有商業區酒店更跌近一半。房價方面，首三天按年有單位數字百分比上升，旺區、平價區升幅更多，有規模較大酒店升一至兩成。至於部分旅客在麥當勞過夜，他相信屬於少數。他認為內地旅客仍有消費力，但不再是「鴨仔式」消費，反而更注重產品特色。

相關字詞﹕五一黃金周 零售業 旅客 酒店業 編輯推介

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