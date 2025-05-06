明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超本周六率團訪卡塔爾、科威特　將有內地商界代表隨團 (10:24)

特首李家超在行會前表示，今周六（10日）將率領30多名本地和20多名內地商貿業界代表，訪問卡塔爾、科威特，屬任內第二次出訪中東，將與兩國政府會面，討論加強合作，並參觀當地設施，了解中東最新發展。

李家超表示，卡塔爾、科威特經濟增長快速，中東除資金充裕，並積極分散風險到中港兩地，也配合全球經濟中心東移趨勢。他說自從上次訪問中東，簽署一系列協議，兩地政府及民間交往頻密，而包括本次訪問在內，他已訪問共三分二海合會成員國，佔海灣阿拉伯國家合作委員會國家總人口九成，盼進一步深化國際交流合作，拓展商機。

李家超表示，此次出訪「開創先河」，除了30多名香港代表，也帶領20多名內地企業家一同訪問中東，他們來自浙江、廣東等地。他稱目的是展現本港發揮內聯外通，超級聯繫人角色，其次代表團成員包括先進製造業、金融等行業，反映香港在一國兩制發揮優勢互補、協同效應，提供全方面供應鏈。

至於早前杭州之行，李家超稱與當地「六小龍」交流中，最大體會是在科創方面，要由政府盡量提供應用場景的多元需求，政府會更努力推動。另外，為進一步協助特專科技和生物科技的企業籌融資，港交所將會開通科企專線，安排專設的團隊與潛在申請人溝通，為有關企業的上市申請準備工作提供協助，冀加強企業和保薦人了解相關規則，港交所和證監會日內會公布具體細節。

相關字詞﹕李家超 中東 編輯推介

上 / 下一篇新聞