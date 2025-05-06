李家超本周六率團訪卡塔爾、科威特　將有內地商界代表隨團 (10:24)

李家超表示，卡塔爾、科威特經濟增長快速，中東除資金充裕，並積極分散風險到中港兩地，也配合全球經濟中心東移趨勢。他說自從上次訪問中東，簽署一系列協議，兩地政府及民間交往頻密，而包括本次訪問在內，他已訪問共三分二海合會成員國，佔海灣阿拉伯國家合作委員會國家總人口九成，盼進一步深化國際交流合作，拓展商機。

李家超表示，此次出訪「開創先河」，除了30多名香港代表，也帶領20多名內地企業家一同訪問中東，他們來自浙江、廣東等地。他稱目的是展現本港發揮內聯外通，超級聯繫人角色，其次代表團成員包括先進製造業、金融等行業，反映香港在一國兩制發揮優勢互補、協同效應，提供全方面供應鏈。

至於早前杭州之行，李家超稱與當地「六小龍」交流中，最大體會是在科創方面，要由政府盡量提供應用場景的多元需求，政府會更努力推動。另外，為進一步協助特專科技和生物科技的企業籌融資，港交所將會開通科企專線，安排專設的團隊與潛在申請人溝通，為有關企業的上市申請準備工作提供協助，冀加強企業和保薦人了解相關規則，港交所和證監會日內會公布具體細節。