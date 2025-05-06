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李家超要求文體旅局因應人流壓力及旅客模式檢視　籲香港歡迎所有類型旅客 (10:03)

內地五一黃金周昨日結束。特首李家超公布，黃金周訪港旅客約110萬人次，按年增22%，內地旅客則按年增20%；非內地旅客按年增約30%。他形容黃金周「丁財兩旺」，但同時要求文化體育及旅遊局及相關部門，聯同業界總結經驗，向政務司長領導的「跨部門節慶安排工作小組」匯報，檢視改善措施，包括針對人流「壓力點」、旅客新模式和喜好。對於部分內地旅客「特種兵」式旅遊，李家超認為香港應歡迎所有旅客，若只歡迎某類旅客，會帶來不良印象，本港要有樂意照顧不同種類旅客的氛圍。

李家超指，五一黃金周的旅客體驗方面有值得總結經驗及進一步改善之處，要求文體旅局檢視的方向包括善用科技，如加強人流「壓力點」的電訊網絡流量、利用科技監察人流、在網上提供人流和輪候資訊、在網上提供預約排隊時間等、強化應對突發需要的預案；針對旅客新旅遊模式和喜好收集和分析資料，研究開發新旅遊配套服務，照顧大量旅客的新喜好，例如生態遊、文化遊、打卡遊、地道美食遊等，尤其要掌握「KOL」和內地媒體推介的景點和路線的不斷變化。他指政府當局會與業界共同推動和開拓新旅遊服務，相信除可分流熱門景點的人流，更加可以通過提升新旅遊模式的配套和經濟元素，帶來新體驗和更多經濟效益。

對於有旅客在港只於快餐店過夜，消費不多。李家超認為始終要歡迎所有旅客，「如果我們任何給旅客一個感覺，香港只是歡迎某一類旅客，這個對香港的整體形象不好，也不會使香港成為一個旅客歡迎的地方」。 李又認為，不論高端或非高端旅客也應該樂意包容和照顧，相信即使旅客今次是「簡單」旅行，將來有機會重臨時也有機會花費更多。

李家超提及，以單日計，5月2日屬黃金周之中最多內地旅客來港的日子，共26.7萬人次訪港。他指過去數天香港不同景點和打卡點都有大量旅客到訪，多個旅遊景點和設施都大受歡迎，如摩天輪、山頂纜車、昂坪纜車、主題公園和觀光巴士等，大量旅客帶動多個行業生意。他又提及萬宜水庫東壩人潮多但秩序和交通都暢順，形容今年五一黃金周「丁財兩旺」。

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