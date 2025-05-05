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2025年5月5日星期一
警車葵涌撞電單車車尾 鐵騎士手傷送院
(14:45)
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中午12時許，一輛警方衝鋒車駛至葵涌高芳街與興盛路交界，一輛電單車在路口停線位，被警車撞尾，南亞裔電單車司機手部受傷，事後由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。
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交通意外
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