呼吸科推中西醫協作治療 參與病人多煙民 中醫調理增免疫力等 (11:42)

呼吸科治療先導計劃中，約六成半病人有慢阻肺病，大部分是年長煙民，其餘分別是哮喘及支氣管擴張病人。病人入院時，院方會篩查病人是否適合，再邀病人參與。計劃治療期約2至3星期，靈實醫院副醫院行政總監黃慧賢稱，獲邀病人中約三成接受中醫治療。

靈實中大中醫診所暨教研中心中醫師田晶稱，計劃大多為病情複雜的住院病人，故需提高病人免疫力，亦需解決抗生素帶來的副作用。他稱，除了由肺部着手調理，亦會從其他器官入手治療。舉例治療一名65歲支氣管擴張病人時，就通過健脾、舒肝解鬱，令其咳痰徵狀減輕，睡眠亦明顯改善。不少參與計劃的病人屬年長煙民，田稱醫師會根據病因「說教」鼓勵戒煙。

連同這項計劃，目前醫管局共推出6項中西醫協作計劃，當中3項已常規化，共有104名中醫參與；截至今年首季涵蓋26間醫院共65個服務點。黃巧雲稱3項先導計劃成熟後，亦會拓展至其他醫院，未來整個協作服務會朝老人病及慢性疾病方向拓展。

中西醫協作計劃收費由2020年3月起，由以往每次200元降至目前每次120元，黃稱政府資助下協作計劃收費已有減低。至於會否因應明年元旦公營醫療新收費，再相應調整收費，黃僅稱協作計劃收費水平及政策方向，會按中醫藥發展藍圖作檢視。