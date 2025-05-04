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調查發現四成旅客來港首選生態觀光　商會倡調整旅遊產品設計 (18:04)

國際青年商會中國香港總會今（4日）公布「香港無處不旅遊」問卷調查，發現41.3%受訪海外旅客首選生態觀光類別，西貢、大澳及四徑為首三個揀選目的地，而揀選原因首位是重視香港自然風光。相反，受訪港人推薦給旅客的旅遊類別首選為美食購物玩樂，佔26.9%。總會指出，調查反映旅客的旅遊取向已由傳統「食買玩」轉為生態旅遊為主，認為旅遊業界設計旅遊產品時，應有所調整；香港亦應向海外大力推廣本港旅遊具交通便利的優勢。

是次調查於今年3月至4月上旬進行，訪問836名港人及410名來自35個國家及地區的海外人士，了解他們對各類景點的喜好及其原因。調查主要透過網上進行，將景點分為五大不同類別，分別為歷史古蹟、生態觀光、美食購物玩樂、藝術文化及建築地標以便分析。

調查顯示，41.3%受訪海外人士首選生態觀光類別，其次分別有18.1%及15.6%選擇歷史古蹟及藝術文化；相反，受訪港人對遊客推薦的旅遊類別首選為美食購物玩樂，佔26.9%、其次分別為生態觀光及歷史古蹟，分別佔24%及18.5%。就生態觀光類別方面，調查顯示海外遊客認為香港首3個生態景點依次為西貢、大澳及四徑，分別佔77.3%、68.2%及40.9%；歷史建築方面首3位依次為前深水埗配水庫、孫中山紀念館、饒宗頤文化館。

調查指出，受訪外國遊客揀選原因首3位依次是重視香港自然風光、歷史文化價值及交通便利，分別佔19.4%、16.3%及15.4%，總會認為反映香港在該3方面正好具備顯著優勢，擁有豐富的自然景觀，中西文化匯聚下造就的獨特歷史建築，同時相比在外國旅遊，各景點包括山徑都非常接近並容易到達，遊客可在較短時間內穿梭不同景點，不用太舟車勞頓，迎合旅客「玩到盡」心態，對自由行旅客尤具吸引力，認為香港應向海外大力推廣本港旅遊具交通便利的優勢。

業界倡就生態旅遊進行教育及規範

對於五一黃金周有不少旅客到訪東壩，綠恒生態旅遊有限公司總經理謝宇德表示，旅遊是無可避免的社會行為，建議就生態旅遊進行教育及規範，指目前香港生態旅遊最迫切需要的並非僅僅是打造景點或基礎設施，而是從教育、培訓等層面進行思考和創新。謝說留意到東壩出現交通問題，建議當局可考慮透過科技限制車輛數目，或能改善當區交通問題。

至於目前生態旅遊景點是否足夠，謝指出，業界不期待使用「開發」去形容，而是如何「探索」，又指生態旅遊的核心概念是保育，重要原則是「盡量低衝擊」。謝又提到，生態旅遊另一關鍵概念是可承載力，若某景點太擠擁或對自然環境壓力太大，作為負責任的旅行社及從業員，或會停止有關旅行路線或產品，業界亦會引導遊客遵守。

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