海關荃灣截46歲裝修工人 檢市值1400萬依托咪酯 (14:35)

香港海關毒品調查科第2組調查主任連翹鋒表示：被捕男子（46歲）報稱為裝修工人，相信被捕男子為毒品分銷角色，行動中共檢獲約15公斤懷疑依托咪酯，估計市值約1400萬港元，該批（15包）標示為麵粉粉末，每一包均由透明膠袋獨立包裝，並有明顯及粗糙的再封口痕跡，包裝表面亦依附了一些白色粉末，經人員用拉曼光譜儀測試後，證實為懷疑依托咪酯毒品，初步估計能製作約4.5萬粒太空油毒品煙彈，是次行動成功堵截太空油毒品原材料，防止該批毒品流出市面。

政府已於今年2月14日將依托咪酯列為毒品，香港海關會繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊太空油毒品的執法行動。海關呼籲，市民特別是年輕人，切勿接觸任何類型的毒品，不要低估每類型毒品，尤其是太空油毒品的身體的禍害，以免抱憾終身。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬元及終身監禁，市民若有懷疑，可致電海關24小時舉報熱綫：1828080，或透過舉報罪案專用電郵：crimereport@custom.gov.hk 舉報懷疑販毒活動。