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林智遠：繼續審視各政府部門國安工作　日後會考慮審計機構人工智能及科技應用 (12:54)

審計署長林智遠說，會繼續審視各部門及公營機構在國家安全方面工作，稱新法例實施要給予各部門一定時間的適應期，當發現錯漏後就應盡快改正，認為現時相關情况一直在改善。他又說，日後審計時會加入考慮新質生產力、人工智能(AI)及科技等，例如部門的人手、系統方面是否可應用人工智能等。

現時審計署完成審計報告後，短期內不會再審計同一部門或項目，被問到會否考慮在審計後再作獨立跟進，林智遠於無綫節目《講清講楚》表示，署方每次審計後都會要求部門提交跟進報告，亦會與立法會政府帳目委員會合作跟進相關改善工作。他又說，審計署選擇審計對象的原則，是「如影隨形、全面覆蓋」，只要機構「收政府錢」，都有機會被抽中作審計。

今年《財政預算案》提出，審計署將為政府部門及公營機構的高層管理人員舉辦工作坊，強化其對審慎理財和善用公帑的觀念及實踐。林智遠稱，現時仍在籌備相關工作坊，由於希望工作坊內容貼地及分享最新案例，故要先待立法會完成討論最新一份審計報告。他說，工作坊對象包括所有受政府資助機構、政府部門及公營機構，期望有興趣參與的人士都可參與到。

另外，AI發展日新月異，林智遠說，如有機會，審計署就會使用AI，甚至可能用作撰寫審計報告，現時已設專門小組研究如何應用政府開發的AI模型，不過強調會保障審計工作的獨立及機密性。

相關字詞﹕審計署 審計報告 林智遠 國家安全 編輯推介

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