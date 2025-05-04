陳茂波：重視提升每位訪客旅遊體驗　將全面增強各區海濱魅力 (10:43)

陳茂波於網誌中表示，五一黃金周首兩日共有近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期顯著增加31%。他認為，香港擁有豐富多彩的魅力，包括維港兩岸景致、中西薈萃的文化及自然景色等，要更好利用這些自然和文化特質，打造更多值得一來再來的好去處、更多令人流連忘返的精彩體驗。

他指出，政府會全面增強香港各區海濱的魅力，其中北角「東岸板道」東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地等項目，會在今年相繼完成，政府今年亦會在中環、灣仔、北角及尖沙嘴海濱，增設輕食飲品攤檔，讓遊人在欣賞維港美景的同時，享受更便捷舒適的休閒時光。

陳茂波亦表示，政府正在推動建設全長約60公里的「活力環島長廊」，將港島多個重要地標景點、歷史文化建築，以至沙灘和郊野公園串連，形成一條獨特的遊覽路線。他說，環島長廊至今已完成八成的路段銜接，目標是在2027年底前駁通九成，以期於2031年底前基本完成餘下工程。