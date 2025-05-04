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陳茂波：重視提升每位訪客旅遊體驗　將全面增強各區海濱魅力 (10:43)

財政司長陳茂波發表網誌，稱五一黃金周期間訪港旅客量進一步增加，單是5月2日就有26.7萬人次的內地旅客，創疫後內地旅客單日入境人次新高。他說，為承接持續增加的旅客量，在積極擴充硬件設施的同時，更重視提升每位訪客的旅遊體驗，形容是塑造「香港品牌」的關鍵，也是「旺丁」又「旺財」的路徑。陳茂波又稱，未來會繼續透過「優化硬件」、「提升體驗」兩大方向，全面增強香港各區海濱的魅力。

陳茂波於網誌中表示，五一黃金周首兩日共有近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期顯著增加31%。他認為，香港擁有豐富多彩的魅力，包括維港兩岸景致、中西薈萃的文化及自然景色等，要更好利用這些自然和文化特質，打造更多值得一來再來的好去處、更多令人流連忘返的精彩體驗。

他指出，政府會全面增強香港各區海濱的魅力，其中北角「東岸板道」東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地等項目，會在今年相繼完成，政府今年亦會在中環、灣仔、北角及尖沙嘴海濱，增設輕食飲品攤檔，讓遊人在欣賞維港美景的同時，享受更便捷舒適的休閒時光。

陳茂波亦表示，政府正在推動建設全長約60公里的「活力環島長廊」，將港島多個重要地標景點、歷史文化建築，以至沙灘和郊野公園串連，形成一條獨特的遊覽路線。他說，環島長廊至今已完成八成的路段銜接，目標是在2027年底前駁通九成，以期於2031年底前基本完成餘下工程。

相關字詞﹕五一黃金周 陳茂波 內地旅客 海濱 編輯推介

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