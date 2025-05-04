舉報濫用公屋1700宗  房署擬辦閉門頒獎禮表揚告密者 (09:30)

根據房署及房協網站，參與獎勵計劃者須實名舉報，相關舉報亦須令房署及房協向濫用公屋者發出「遷出通知書」，才會獲發最高3000元獎勵金及感謝狀。

房署回覆查詢稱，房委會截至今年3月底接獲約3900宗濫用公屋舉報，約四成即約1700宗舉報選擇參與計劃，經初步篩查，約700宗可進一步跟進及調查。至於不參與計劃的舉報，署方會盡力依據現有資料展開調查。

房署稱，擬每年分兩次評審及頒發獎勵，並在房委會總部舉行簡單的閉門頒獎儀式，首輪頒獎儀式擬今年中舉行。被問到如何確保舉報者身分絕對保密，署方回應稱得獎者可決定是否出席頒獎儀式，其中出席者會個別領獎，身分不會被公開。

至於房協，今年1月22日發稿回應申訴專員公署的主動調查報告時，曾預告4月推出「舉報濫用公屋獎」，之後未再發稿宣傳，直至4月底的季刊《房協動態》才有介紹。房協稱，截至4月23日接獲4宗參與獎勵計劃的舉報個案，會適時舉行簡單的小型頒獎禮，時間及形式待定，得獎者可選擇是否出席。

民建聯房屋事務發言人兼立法會議員陳學鋒稱，房署計劃反應較預期熱烈，強調房協與房署情况不一，前者甲類與乙類出租屋邨的資產要求不同，後者則劃一標準，故不評論房協參與個案多寡與否，但認為房協可加強宣傳，讓市民認識何謂濫用公屋。

房委會委員兼立法會議員梁文廣形容，房協有數宗個案已稱得上「可以」，因房協公屋量較少，以前亦未有向租戶灌輸濫用公屋的概念，故租戶仍需時適應及發掘相關個案。他又希望房協與房署能列舉成功舉報個案，讓市民分辨濫用公屋情景。

房屋署「舉報濫用公屋獎」參考警方「好市民獎」。不過，「好市民獎」會公開頒獎及得獎者名單，坊間關注房署會否保護舉報者。據房署網站及最新回覆，正式推出的「舉報濫用公屋獎」申請須知已列明「舉報人士的身分會絕對保密」，故頒獎儀式採用閉門形式。

明報記者 蔡穎琳