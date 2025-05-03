李力綱稱無放棄規管「火車頭」但需時研究　不會放寬賣水煙 (16:40)

李力綱強調，政府並非與吸煙人士對立，吸煙唯一贏家是煙草商，吸煙人士輸掉自己及家人健康。問到有否計劃立法規管「火車頭」，李說當局無放棄研究，可能屬於中期措施，會先以大範圍禁煙區應對，可按不同地區的訴求，可能劃分數條街或行人專區範圍等，建造無煙小社區。

李力綱另在NOW新聞台《大鳴大放》表示較難定義，需時研究法律和實際操作。

早前有酒吧業界擔心禁賣水煙可能影響生意，令更多客人北上消費，倡議容許已登記酒吧售賣水煙，李力綱表示現行法例已限制售賣、推廣水煙，水煙與一般商品有別，各行各業最重要守法。另外，他在《大鳴大放》說水煙不會有一些特別寬鬆的處理辦法，如果想推廣水煙或吸煙文化，已明顯和政府一向做法背道而馳。

擬議控煙措施中，也禁止在有上蓋、地線等標誌的地方，當兩人或以上排隊輪候公共交通工具時吸煙。對於有市民可能不為意後面有人排隊，會否擔心執法時出現糾紛，李力綱認為市民很熟悉排隊，排隊時人與人距離很近、「膊靠膊」，很難不知道背後有人。

問到下雨時市民在大廈簷蓬下等巴士，不形成排隊，吸煙是否仍屬違法，李力綱表示今次修例可能不涵蓋上述場景，但強調禁止排隊輪候公共交通工具時吸煙是一大突破，盼可建立控煙文化，讓吸煙人士明白要遵守規矩，相信他們明白人多及候車時，最好不要吸煙。

政府擬今年第三季推出完稅煙標籤制度先導計劃，海關助理關長黃浩然在港台節目說，目前多於一間煙廠願意參加。