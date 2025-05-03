國際青年商會中國香港總會75周年酒會 梁振英：鼓勵青商年輕人推動創新 (16:34)

梁振英在致辭時提及國家主席習近平的「四點希望」，為香港的未來發展提供指引，並呼籲社會各界共同努力實現這些希望，進一步鞏固香港在國際社會中的地位。他強調香港在全球舞台上的重要性及其作為「超級聯繫人」的角色，香港擁有多種功能，能促進中外交流，並在經濟、文化等領域發揮關鍵作用。

梁振英續稱，隨著多個國家對中國力量的認可，香港的獨立性和靈活性將為其帶來正面的影響。他認同青商指岀領導力不僅僅體現在政府或政治層面，還包括商業和青年人的發展。他鼓勵青商年輕人積極參與，利用香港的獨特地位，推動創新和合作。他並指出，習近平主席的「四點希望」為香港的未來發展提供了指引，並呼籲社會各界共同努力，實現這些希望，進一步鞏固香港在國際社會中的地位。

國際青年商會中國香港總會會長王師堯在歡迎辭時稱，正如國家主席習近平所言「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，JCIHK 75 年來一直致力於青年發展，青商使命是從「服務社會」到成為「領袖搖籃」，不斷為香港培育了眾多傑出領袖，在不同領域持續貢獻社會，例如政制及內地事務局副局長胡健民先生、商界領袖彭耀佳博士、龍子明先生、施永青先生等，印證了青商作為「香港人才庫」的使命。

王表示JCIHK創造了多個里程碑：包括自1970年起每年舉辦「十大傑出青年選舉」；自疫情後該會進一步發揮一國兩制，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，成為「雙向跳板」的角色，讓海外會友認識中國內地發展、透過他們說好中國故事，深化國際交往合作，發揮中國香港作為「超級聯繫人」的作用。該會亦響應「百年青年看祖國」，推動青年融入國家發展。