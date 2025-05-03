明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國際青年商會中國香港總會75周年酒會 梁振英：鼓勵青商年輕人推動創新 (16:34)

國際青年商會中國香港總會 (JCI HK) 昨(2日)舉行75周年慶祝酒會，回顧及展示本會多年來在培育青年領袖、促進社區發展及推動國際交流方面所取得的成就。全國政協副主席梁振英主禮，逾300位本港政商界領袖雲集，包括中聯辦青年工作部副部長萬寧、商務及經濟發展局副局長陳百里等。

梁振英在致辭時提及國家主席習近平的「四點希望」，為香港的未來發展提供指引，並呼籲社會各界共同努力實現這些希望，進一步鞏固香港在國際社會中的地位。他強調香港在全球舞台上的重要性及其作為「超級聯繫人」的角色，香港擁有多種功能，能促進中外交流，並在經濟、文化等領域發揮關鍵作用。

梁振英續稱，隨著多個國家對中國力量的認可，香港的獨立性和靈活性將為其帶來正面的影響。他認同青商指岀領導力不僅僅體現在政府或政治層面，還包括商業和青年人的發展。他鼓勵青商年輕人積極參與，利用香港的獨特地位，推動創新和合作。他並指出，習近平主席的「四點希望」為香港的未來發展提供了指引，並呼籲社會各界共同努力，實現這些希望，進一步鞏固香港在國際社會中的地位。

國際青年商會中國香港總會會長王師堯在歡迎辭時稱，正如國家主席習近平所言「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，JCIHK 75 年來一直致力於青年發展，青商使命是從「服務社會」到成為「領袖搖籃」，不斷為香港培育了眾多傑出領袖，在不同領域持續貢獻社會，例如政制及內地事務局副局長胡健民先生、商界領袖彭耀佳博士、龍子明先生、施永青先生等，印證了青商作為「香港人才庫」的使命。 

王表示JCIHK創造了多個里程碑：包括自1970年起每年舉辦「十大傑出青年選舉」；自疫情後該會進一步發揮一國兩制，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，成為「雙向跳板」的角色，讓海外會友認識中國內地發展、透過他們說好中國故事，深化國際交往合作，發揮中國香港作為「超級聯繫人」的作用。該會亦響應「百年青年看祖國」，推動青年融入國家發展。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞