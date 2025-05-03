仁滙結業疑雲　關日華：家長可憑針紙帶子女到母嬰健康院打疫苗 (14:10)

關日華今（3日）在商台《政經星期六》說，家長若不清楚疫苗牌子也不需擔心，在香港不同疾病的疫苗牌子數量不多，引入時也有嚴密監察，可到有信心機構或母嬰院接種對應疾病的疫苗，強調最重要是「打足針」。

有診所以「六合一」等疫苗作招徠，關日華表示這些疫苗可應付額外疾病，他作為醫生不反對，但家長應與醫生商量這些疾病是否普遍，決定接種需要性，也應清楚副作用。對於有傳在私營機構打針副作用較少，關日華反對說法，表示所有疫苗都可能帶來輕微反應，包括發燒、針口痛等，不論在任何機構接種。

最近本港新冠病毒活躍程度創近半年新高，關日華說最近有成人感染後死亡，也有受感染兒童出現「嘶吼症」，屬嚴重情况，亦有混合感染個案，港澳也出現兒童多系統發炎綜合症，雖不常見，但若出現代表社區感染個案不少。他說目前流行的XDV病毒株，是與JN.1有關的變異病毒株，現時本港新冠疫苗仍有效預防，籲市民若距離上一針疫苗或上次感染新冠後康復逾半年，應盡快接種加強劑。他又稱不樂見「疫苗疲累」或「疫苗猶疑」現象，籲市民聽專家意見。