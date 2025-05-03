仁滙結業疑雲　關日華：家長可憑針紙帶子女到母嬰健康院打疫苗 (14:10)

提供嬰幼兒疫苗注射及健康檢查的仁滙醫務集團突傳結業。港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華籲子女未完成接種的家長毋須擔心，可憑藉疫苗接種記錄，在衛生署轄下母嬰健康院接種相應疫苗。他又稱近日新冠病毒活躍，籲市民接種加強劑。
關日華今（3日）在商台《政經星期六》說，家長若不清楚疫苗牌子也不需擔心，在香港不同疾病的疫苗牌子數量不多，引入時也有嚴密監察，可到有信心機構或母嬰院接種對應疾病的疫苗，強調最重要是「打足針」。
有診所以「六合一」等疫苗作招徠，關日華表示這些疫苗可應付額外疾病，他作為醫生不反對，但家長應與醫生商量這些疾病是否普遍，決定接種需要性，也應清楚副作用。對於有傳在私營機構打針副作用較少，關日華反對說法，表示所有疫苗都可能帶來輕微反應，包括發燒、針口痛等，不論在任何機構接種。
最近本港新冠病毒活躍程度創近半年新高，關日華說最近有成人感染後死亡，也有受感染兒童出現「嘶吼症」，屬嚴重情况，亦有混合感染個案，港澳也出現兒童多系統發炎綜合症，雖不常見，但若出現代表社區感染個案不少。他說目前流行的XDV病毒株，是與JN.1有關的變異病毒株，現時本港新冠疫苗仍有效預防，籲市民若距離上一針疫苗或上次感染新冠後康復逾半年，應盡快接種加強劑。他又稱不樂見「疫苗疲累」或「疫苗猶疑」現象，籲市民聽專家意見。