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麥美娟：規範籃球博彩為打擊非法賭博　正研究諮詢市民意見 (12:10)

籃球博彩規範化公眾諮詢昨天結束，民青局長麥美娟今（3日）表示現正整理市民意見以決定下一步行動，重申政府希望打擊非法賭博行為。她又稱「聯廈聯管」計劃或可減輕單幢樓業主管理費，盼透過關愛隊等推廣計劃。

麥美娟在有線新聞《有理有得傾》強調政府不是鼓吹賭博，但隨著科技發展，非法籃球賭博猖獗，增至數十萬人參與，加上科技發展，更有非法賭博平台允許借貸賭博。她稱有需要研究規範籃球賭博，料將有過千億非法賭博資金可導向合法賭博渠道，也有助杜絕市民借錢賭博，當局也會繼續執法及教育，打擊非法賭博。

她又說籃球博彩將參考足球博彩，例如限制參與賭博年紀、不能貸款賭博等，又指目前很少年輕人參與合法賭博活動，百分比保持低位，將繼續加強年輕人防範賭博教育。

至於最快下月試行的「聯廈聯管」計劃，改善舊樓及單棟樓管理，麥美娟說最重要業主願意參與，並表示計劃除了協助成立法團，尤其是單幢樓戶數少、樓齡高的樓宇業主，可支付少於以往的管理費，聘請專業人士管理樓宇，否則若變成危樓時也會貶值。她說目前已收到法團查詢，但留意到最大困難是同一樓宇的業主持不同意見，她呼籲業主管理樓宇對自己最好。當局也冀透過關愛隊、區議員等地區人士推廣計劃。

相關字詞﹕籃球博彩 麥美娟 聯廈聯管 編輯推介

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