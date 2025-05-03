利物浦訪港表演賽優先票收160元手續費　有球迷批「趁火打劫」 (11:30)

Cityline則重申賽事的門票價格，一直依據各主辦單位及合作伙伴提供的資訊，作出相關安排。

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球迷會：Cityline獨家銷售 只能硬食

利物浦球迷張先生昨日經Cityline購買4張1699元門票，手續費為640元。他說儘管手續費定價已清晰寫在條款內，仍感覺被「趁火打劫」；香港利物浦官方球迷會會長Mino則認為門票只能經Cityline購買，球迷只能「硬食」，同意賽事屬本地盛事，但認為手續費收100元已「最盡」。

議員何敬康：盛事成本高 收費正常

選委界立法會議員何敬康認為，儘管是同一購票平台、同一賽事，球迷經不同單位購票，手續費有所不同亦非不妥，指出主辦方和不同單位合作有各自的商業決定，做法常見亦不便評論；又提到不同手續費有分流之用。他稱賽事屬足球盛事，成本高，收取更高手續費是正常，謂「有買有賣……10蚊（手續費）睇戲就得。」