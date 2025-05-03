有教徒不滿中梵主教任命臨時協議　周守仁：對抗非好事 (11:11)

周守仁接受同宗的耶穌會刊物《America》訪問時說，中梵主教任命協議至少令中梵雙方正式需要定期討論進度，令雙方可討論（talk）。訪問引述他承認，有天主教徒不喜歡協議，但形容他們都希望教會及中國增進了解及改善關係。周說：「互相對抗（antagonistic）並非好事，在香港亦然。我們都知道，教宗方濟各是建立橋樑，並希望這種做法繼續。」

周守仁又說，他希望方濟各仍在世，便可以不用在教宗選舉會議投票，但目前必須面對。他說，選出教宗責任重大，正如人們問他們會否選出為人及世界好的教宗，他會祈禱及相信神靈指示。他自言不擔心被投選為教宗：「我會說我的安全系數很高，我不懂意大利文，我只是耶穌會士。」

他在訪問中為方濟各任內的路線辯護，他說不認為天主教會較過去分裂，而歷任教宗都面對分化。至於方濟各與伊斯蘭教接觸，周舉例說在香港有六大宗教，當中包括伊斯蘭教，之間定期會面及交談，大家是朋友也有共同價值。周守仁說：「正如方濟各會形容，每個宗教內都有狂熱分子和原教旨主義者，與他們對話可能困難，但（宗教內）大部分人並非如此。」