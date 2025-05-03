有教徒不滿中梵主教任命臨時協議　周守仁：對抗非好事 (11:11)

正在梵蒂岡準備出席教宗選舉會議的天主教香港教區主教周守仁樞機表示，有天主教徒不喜歡中梵主教任命臨時協議，但說協議讓中梵雙方有正式及定期討論。他又希望教宗選舉會議不會持續太長。
周守仁接受同宗的耶穌會刊物《America》訪問時說，中梵主教任命協議至少令中梵雙方正式需要定期討論進度，令雙方可討論（talk）。訪問引述他承認，有天主教徒不喜歡協議，但形容他們都希望教會及中國增進了解及改善關係。周說：「互相對抗（antagonistic）並非好事，在香港亦然。我們都知道，教宗方濟各是建立橋樑，並希望這種做法繼續。」
周守仁又說，他希望方濟各仍在世，便可以不用在教宗選舉會議投票，但目前必須面對。他說，選出教宗責任重大，正如人們問他們會否選出為人及世界好的教宗，他會祈禱及相信神靈指示。他自言不擔心被投選為教宗：「我會說我的安全系數很高，我不懂意大利文，我只是耶穌會士。」
他在訪問中為方濟各任內的路線辯護，他說不認為天主教會較過去分裂，而歷任教宗都面對分化。至於方濟各與伊斯蘭教接觸，周舉例說在香港有六大宗教，當中包括伊斯蘭教，之間定期會面及交談，大家是朋友也有共同價值。周守仁說：「正如方濟各會形容，每個宗教內都有狂熱分子和原教旨主義者，與他們對話可能困難，但（宗教內）大部分人並非如此。」