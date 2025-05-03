林定國指特朗普關稅措施 經濟學錯誤 法律上無理 (11:11)

林定國今（3日）在商台《政經星期六》表示，美國將對中國關稅無差別實施到本港，企圖模糊一國兩制，並稱美國以為與其他地區有貿易逆差是因為對方實施關稅，在經濟學上錯誤。他說香港應對時會堅持基本法列明的原則，包括零關稅、自由貿易等獨特優勢，又指應透過世貿上訴，由第三方處理糾紛的獨立機關，確認「道理在我方」。

美國早前制裁林定國等6名中港官員，指他們執行港區國安法「跨國鎮壓」。林定國指，美方描述不正確和誤導性，政府有證據潛逃者違法，但他們拒絕接受法律程序並離港，繼續從事危害香港行為。他形容制裁屬「跨境欺壓」，又說自己「做得呢份工就預咗」，最重要沉著應對，「千萬不要中計」、不要令對方「得戚」。

海外法官辭任 林定國：法官審訊仍獨立

林定國有質疑，美國威脅制裁特區法官，企圖破壞本港的司法制度。對於近年部分終審法院非常任法官辭任，他稱上月辭任的澳籍非常任法官范禮全聲明提及香港司法維持獨立，而委任法官、法官審訊程序透明、不受干預，沒有證據法官受壓。至於范禮全在聲明中表示非常任法官的角色變得愈來愈「不合時宜」，林定國表示尊重意見，對方或覺得參與案件數量不多，但強調本港司法制度價值在於終審法官中有一名非常任法官，帶來良好國際聲譽和法律水平。

林定國又稱對比美國總統特朗普批評法官，香港人應反思、感恩香港司法制度良好，法官盡職，政府也尊重法庭獨立審判權，他稱政府尊重法庭提出的司法爭議，並完善法例，才是擁護法治。

香港實施國安法五年、23條一年，林定國稱所有法律都有熟習和完善過程，目前國安案全屬極端罪行，不會有市民誤墮法網。他又形容2019年反修例事件中，特區國安工具箱「要士巴拿無士巴拿，要螺絲批無螺絲批」，將持續優化相關法律。