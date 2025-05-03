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五一黃金周｜昨落馬洲站網絡繁忙閘口迫爆　晚上一度毋需拍卡出閘　港鐵：已提升網絡容量 運物局關注 (10:26)

昨天（2日）為黃金周第二日，惟東鐵線落馬洲站因多人同時啟動車票二維碼而網絡緩慢，導致閘口人潮擠塞。港鐵表示，已聯絡電訊網絡供應商，今日凌晨提升手機流動網絡數據的處理能力。港鐵亦已安排工程，昨晚收車後再提升落馬洲站Wi-Fi容量，比前日提升一倍。

港鐵表示，昨天落馬洲站已實施客流管理措施，包括分流排隊出入閘及暫停個別扶手電梯運作以控制客流速度等。昨早入閘方向、晚上時段出閘方向，由於較多乘客在落馬洲站同時透過手機啟動車票二維碼，車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得二維碼。至晚上的出境高峰時段，車站於約9時45分至10時半間歇性採取乘客不用拍卡出閘的安排，以疏導人流。 

港鐵說會繼續與電訊網絡供應商緊密協調，按車站情况制定相應措施，並提醒乘客可考慮使用八達通或其他付費方式出入閘；如手機下載八達通應用程式，可預先以WeChat Pay為八達通增值。今日車站也會實施客流管理、加派人手協助乘客、以及加強乘客資訊，提醒過境旅客預先打開二維碼。

運輸及物流局今日表示，對事件十分關注，並一直與港鐵保持緊密聯繫，即時要求港鐵加強服務，以確保旅客出行順暢、安全，得悉港鐵已採取一系列措施，當局將持續監察落馬洲站及各口岸情況，並與交通營辦商緊密聯繫，以在旅客抵港及離港高峰期適時調整應對方案。

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