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利物浦AC米蘭7月表演賽 英球迷會購票連結突提早開放 港球迷搶票落後失望而回 (09:00)

利物浦和AC米蘭兩支歐洲足球勁旅將在7月尾於啟德體育園上演表演賽，有關盛事門票未公開發售已出現混亂。主辦方早前宣布官方球迷會會員能優先在昨早10時起經Cityline購票，球迷登入專屬連結並輸入驗證碼即可購票，但有本地利物浦官方球迷會球迷反映，由英國利物浦球會（LFC members）發送給會員的購票連結，早上8時已生效，至10時開賣時門票已所餘無幾，質疑Cityline有技術錯漏，要求主辦方及Cityline本月9日前提供門票予補購。

主辦方TEG Sport稱對錯誤感失望，着記者向Citlyline查詢為何有「偷步」情。Cityline回應稱賽事的門票開售時間、數量、座位劃分及價格等，一直按主辦單位及合作伙伴提供的資訊作出相關安排。

TEG上月底宣布兩支球隊的官方球迷會會員可在昨早10時起經Cityline搶購球迷區門票，設1299和1699元兩選項。利物浦球迷張先生早前經本地利物浦球迷會登記預購門票，並於前晚得悉翌日早上8時會收到電郵，內附購票連結和驗證碼。昨早張先生準時收到電郵，卻不是來自本地球迷會，而是LFC members，因他曾在球會網頁登記成會員。該電郵列明門票在10時正才會正式開售，同樣附上連結和驗證碼。為確認座位位置，張按連結登入平台，卻想不到門票已經開售。張形容，整過購票過程恍如入「無人之境」，約20分鐘便成功購買4張1699元門票。

另一利迷浦球迷毛先生（化名）同稱昨早8時便收到LFC members 提供的連結，但由於深信開售時間是在10時正，遂沒登入，其後準時10時登入連結，卻發現1299元的門票售罄，1699元的亦數量有限，最終門票約10時15分全清空。他說身為20年球迷最終一無所獲感無奈，現惟有等待公售，「絕對唔會買黃牛，最多咪唔睇」。

香港利物浦官方球迷會會長Mino稱，前天晚上收到官方球會發放的購票連結，為確保連結不會外泄，他決定昨早8時許才傳送電郵和連結給已登記的600多名會員，還特意在早上7時許登入連結，發現連結無法購票，才安心確信10時是開售時間。他說逾九成會員準時在10時登入平台卻無法購票，反觀有球迷經LFC members連結可「偷步」兩小時，質疑Cityline有錯失。該球迷會在昨日傍晚發聲明，指已向球會反映，並要求主辦方及Cityline在下周五前提供門票予會員補購。

選委界立法會議員何敬康認為，事件屬利物浦球迷會之間的溝通及行政失誤，指出AC米蘭方面卻無類似投訴。他形容事件有「不完美」，但對盛事運作可謂「0影響」，強調Cityline確實要統一優先購票連結的運作，但球迷「發晦氣」對象應為球會。

TEG Sport表示正與Cityline合作，會盡快公布糾正方案。

相關字詞﹕利物浦 AC米蘭 啟德體育園 編輯推介

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