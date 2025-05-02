12間醫療機構獲納入醫療券大灣區試點計劃　首次加入中醫院 (18:54)

目前獲納入「試點計劃」的試點醫療機構有7間，擴展計劃後則有19間，覆蓋大灣區全部9個內地城市；連同香港大學深圳醫院的一院兩點，日後大灣區將有合共21個服務點可使用醫療券。新增的12間醫療機構如下：

大灣區城市 醫療機構名稱 廣州 廣東祈福醫院 廣東省中醫院 深圳 南方醫科大學深圳醫院 北京大學深圳醫院 珠海 中山大學附屬第五醫院 珠海市人民醫院 佛山 佛山市第一人民醫院 南方醫科大學第八附屬醫院 （前稱：南方醫科大學順德醫院） 惠州 惠州市中心人民醫院 中山 中山市中醫院 江門 江門市中心醫院 肇慶 肇慶市第一人民醫院

醫務衛生局長盧寵茂說，試點計劃服務點的布局經精心策劃，服務擴展至現時尚未覆蓋的大灣區城市，即珠海、佛山、惠州、江門和肇慶，以及於已覆蓋的大灣區城市增設服務點。醫衛局稱，正和衛生署與各新增的試點醫療機構開展後續安排，包括人員培訓、財務安排、系統對接等，預計今年第四季或之前陸續在新增試點機構開展相關安排。