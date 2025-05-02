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12間醫療機構獲納入醫療券大灣區試點計劃　首次加入中醫院 (18:54)

​政府今日（2日）公布擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」，新增12間位於大灣區的醫療機構，全部均屬三級甲等醫院，提供包括牙科的綜合醫療服務，亦首次加入中醫院。

目前獲納入「試點計劃」的試點醫療機構有7間，擴展計劃後則有19間，覆蓋大灣區全部9個內地城市；連同香港大學深圳醫院的一院兩點，日後大灣區將有合共21個服務點可使用醫療券。新增的12間醫療機構如下：

大灣區城市 醫療機構名稱
廣州 廣東祈福醫院
廣東省中醫院
深圳

 

 

南方醫科大學深圳醫院
北京大學深圳醫院
珠海 中山大學附屬第五醫院
珠海市人民醫院
佛山 佛山市第一人民醫院
南方醫科大學第八附屬醫院

 

（前稱：南方醫科大學順德醫院）

惠州 惠州市中心人民醫院
中山 中山市中醫院
江門 江門市中心醫院
肇慶 肇慶市第一人民醫院

醫務衛生局長盧寵茂說，試點計劃服務點的布局經精心策劃，服務擴展至現時尚未覆蓋的大灣區城市，即珠海、佛山、惠州、江門和肇慶，以及於已覆蓋的大灣區城市增設服務點。醫衛局稱，正和衛生署與各新增的試點醫療機構開展後續安排，包括人員培訓、財務安排、系統對接等，預計今年第四季或之前陸續在新增試點機構開展相關安排。

相關字詞﹕醫療券 大灣區 盧寵茂 醫務衛生局 編輯推介

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