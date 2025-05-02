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仁滙醫務集團分店無營業　消委會暫接157宗投訴涉款逾百萬元 (18:37)

提供嬰幼兒疫苗注射服務的「仁滙醫務集團」近日突然刪除facebook、Instagram等社交專頁，有預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長成立多個群組商討及追討損失。仁滙集團至今仍未回覆查詢。本報記者今日（2日）中午到仁滙醫務集團尖沙嘴店，中心未有營業，有預約了身體檢查、疫苗注射的市民「摸門釘」。記者亦到集團位於觀塘的辦公室，發現同樣無開門，門外招牌已被拆走。

消委會表示，截至今日下午4時，共接獲157宗有關該醫務集團懷疑結業的投訴，涉及1,006,251元，當中涉及最高金額的個案為17040元，每宗個案平均金額為6409元。157宗投訴中，有90宗涉及更改或終止合約、62宗涉及店舖結業；另亦有涉銷售手法、服務延誤及服務質素投訴。

消委會又稱對事件深表關注，已嘗試聯絡有關商戶跟進事件，促請商戶盡快交待業務情况和後續安排。

截至今日下午4時，海關共接獲295宗相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

積交局表示，仁滙醫務集團未有為3名員工繳交2024年11月至2025年2月的強積金供款及附加費，涉及金額約$11,800。積金局正積極跟進該公司上述期間的強積金欠款及附加費，並已要求有關僱主立刻補交欠款，否則局方會入稟法院向該公司作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。

而仁滙醫務集團已繳交2025年3月份的強積金供款。至於2025年4月份的強積金供款，有關供款日為2025年5月12日，局方會繼續密切監察有關強積金供款情況及採取適當的行動。積金局目前並沒有收到投訴該公司的個案。

相關字詞﹕仁滙醫務集團 結業 消委會

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