持私樓女兒搬離後未除名　六旬婦被收公屋　入稟覆核稱物業由女婿全資購入 (18:14)

高院司法覆核申請人為麥麗華，現66歲；建議答辯人為房委會及上訴委員會（房屋）。入稟狀指，麥和家人約於1975年入住葵芳邨單位，麥1978年結婚後搬走，翌年離婚及返回單位居住，並誕下獨生女兒張嘉欣。單位1991年清拆重建，麥家遷入同邨另一單位。至2005年，麥成為單位租客，兩母女報稱同住，租約列明為公屋寬敞戶。

張嘉欣2009年結婚及搬出葵芳邨，翌年入住其丈夫名下的葵芳私人物業。張不斷要求麥麗華將自己從公屋戶籍「除名」，遭麥拒絕。2019年，張的丈夫全資購入另一小型單位，因丈夫已持有私樓，遂以張的身分買樓收租，以迴避印花稅。

根據入稟狀，兩母女關係不睦，為免麥麗華過分憂慮，張嘉欣不敢向母親透露近况；因張沒有告知置業一事，兩母女沒有向房委會如實申報資產。直至房委會去年8月查閱土地紀錄，揭發張名下有私樓單位。房委會警告兩母女涉虛假陳述，或被終止租約。

去年10月，房委會去信要求兩母女支付逾13.6萬元欠租，並發出「遷出通知書」；患睡眠障礙的麥麗華無法親自到房委會辦公室申述，但表明她不知道女兒持私樓。上訴委員會今年3月展開聆訊，張嘉欣在聆訊強調丈夫熱愛投資，否認自己是私樓單位的權益擁有人。最終上訴委員會駁回兩母女的上訴，房委會「逐出單位通知書」限期為本月7日。